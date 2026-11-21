ایران میں بجلی کی بحران سے گھبراہٹ اور آنے والے ہفتوں سے لاک آؤٹس کا اعلان
ایران کی حکومت نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد بجلی کی شدید قلت کا اظہار کرتے ہوئے اتوار سے دو گھنٹے کے لاک آؤٹس کا اعلان کیا ہے۔
ایران میں اب موجودہ صورتحال میں بجلی کی شدید قلت نے عوامی زندگی کو متاثر کر دیا ہے، جہاں حکومت نے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار سے لگی ہوئی بجلی کی کٹوتی کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ ریاستی ٹی وی پر نشر ہونے والی خبروں کے مطابق ملک کی توانائی کی دستیابی کے شدید مسائل کی وجہ سے کیا گیا ہے۔
بجلی کی کٹوتی کا نیا نظام اور اوقات
ایران کی قومی الیکٹرک پاور کمپنی کے سربراہ محمد اللہ داد نے جمعہ کی شام کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایندھن کی سپلائی کے موجودہ حالات کے پیش نظر بجلی کی تقسیم میں پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان نئے قواعد کے تحت ہر دو دن میں تقریباً دو گھنٹے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی، یا پھر متعلقہ علاقے کی بنیاد پر یہ مدت ایک دن تک بھی بڑھ سکتی ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
امریکی اور اسرائیلی حملوں کا اثر
اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے جمعرات کے دن اپنے بیان میں واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے ملک کی توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں سردیوں کے موسم میں توانائی کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے ایکس این اے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ گیس کی بنیادی ڈھانچے پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے صورتحال بگڑی ہے اور سردیوں میں مشکلات متوقع ہیں۔
عمرانی ڈھانچے اور بین الاقوامی پابندیوں کا کردار
اگرچہ ایران کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر کی لحاظ سے دنیا کے بڑے ذخائر میں شامل ہیں، مگر ملک نے طویل عرصے سے داخلی ضروریات کو پورا کرنے میں دشواری کا شکار رہا ہے۔ پرانا پاور گرڈ سالہا سال سے زیر سرمایہ کاری کی کمی کا شکار رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ مغربی ممالک کی جانب سے لگائی گئی دہائیوں پر مشتمل پابندیاں ہیں۔
عوامی ردعمل اور سرکاری اقدامات
بجلی کے بار بار بند ہونے نے عوامی سطح پر شدید بے چینی اور ناراضگی پیدا کر دی ہے۔ شدید موسم اور ایندھن کی شدید قلت کے دوران حکام کو سرکاری دفاتر بند کرنے اور دیگر سرکاری خدمات میں کمی لا کر صورتحال پر قابو پانے کا قدم اٹھانا پڑتا رہا ہے، جو کہ اب تازہ ترین فیصلے کا اہم حصہ بن چکا ہے۔
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