Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی

پالیسی News

ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی
ایرانامریکہمذاکرات
📆01/06/2026 5:16 pm
📰SAMAATV
65 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ ان کے بیان کے بعد ایران کے ساتھ مہم جوئی کو روکنے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں ہیں۔ ان خبریں کے مطابق لبنان میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔

ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ ان کے بیان کے بعد ایران کے ساتھ مہم جوئی کو روکنے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں ہیں۔ ان خبریں کے مطابق لبنان میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایم بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ایران ی حکام سے کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے کہ مذاکرات روکے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران ی حکام سے خاموشی قابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران سے خاموشی ہو جائے تو اس سے فوری طور پر فوجی کارروائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران سے خاموشی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ فوری طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں امریکہ اپنی موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے.

ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ ان کے بیان کے بعد ایران کے ساتھ مہم جوئی کو روکنے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں ہیں۔ ان خبریں کے مطابق لبنان میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایم بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ایرانی حکام سے کوئی سرکاری اطلاع نہیں ملی ہے کہ مذاکرات روکے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایرانی حکام سے خاموشی قابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران سے خاموشی ہو جائے تو اس سے فوری طور پر فوجی کارروائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران سے خاموشی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ فوری طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں امریکہ اپنی موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موجودہ دباؤ کی حکمت عملی پر عمل جاری رکھیں گے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا کریں گے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAMAATV /  🏆 22. in PK

ایران امریکہ مذاکرات لبنان تناؤ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 20:16:36