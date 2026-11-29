ایرانی پارلیمنٹ نے انٹیلی جنس وزیر کی نئی اہلیتوں کا بل منظور کر لیا
ایرانی پارلیمنٹ نے اسلامی قوانین کی ڈگری نہ رکھنے والوں کو انٹیلی جنس وزیر بننے کے لیے قابلِ اعتماد قرار دینے والا بل منظور کر لیا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ نے اتوار کو ایک اہم بل منظور کر لیا جس کے تحت ملک میں انٹیلی جنس کے وزیر کے عہدے کے لیے اسلامی شریعت کی ڈگری رکھنا لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد وہ شخص بھی اس اعلیٰ ترین عہدے کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے جس کے پاس اسلامی قوانین کی کوئی ڈگری نہ بھی ہو۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ عہدہ مئی 2024 سے خالی ہے اور ایران کو ایک مستقل اور باوقار انٹیلی جنس سربراہ کی شدید ضرورت ہے۔
اسماعیل خطیب کے بعد خالی عہدے کی بحالی
یہ عہدہ چار دہائیوں سے زائد عرصے تک ایک مخصوص شرط کے تحت تھا جس میں امیدوار کی اسلامی شریعت میں اعلیٰ قابلیت ہونا ضروری تھا۔ پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کو حکومت پر زور دیا کہ قانون کی حتمی منظوری ملتے ہی بلا تاخیر مستقل نئے وزیر کا تقرر کیا جائے۔ انہوں نے موجودہ حالات کو اس جلد بازی کی وجہ قرار دیا۔ سابق وزیر اسماعیل خطیب 65 سال کی عمر میں امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔Also read11 Chamalang coal mine workers abducted and killed in Pakistan’s Balochistan province
اسماعیل خطیب 2021 سے اس عہدے پر فائز تھے اور ایک عالمِ دین تھے۔ ان کی موت 22 مارچ کو واقع ہوئی جو کہ جنگ کے آغاز میں پیش آئی۔ ان کی موت کے چند دن بعد ایرانی صدر کے ترجمان نے قائم مقام وزیر انٹیلی جنس کی تقرری کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، اس وقت قائم مقام وزیر کی شناخت سامنے نہیں کی گئی تھی۔ اب نئے بل کے ذریعے چار دہائیوں سے جاری اس سخت شرط میں نرمی کی گئی ہے۔
نئے بل کی تفصیلات اور اہلیت کے معیارات
ترمیمی بل کے مطابق اب امیدوار کے لیے یہ شرط لاگو ہوگی کہ اس نے اجتہاد کا درجہ حاصل کیا ہو یا ماسٹرز کی ڈگری رکھی ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انٹیلی جنس کے شعبے میں ان کا تجربہ موجود ہو۔ قانون کے نفاذ کے لیے ایک اور اہم شرط یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ امیدوار نے کم از کم 10 سال درمیانے یا سینئر انتظامی عہدوں پر کام کیا ہو۔ یہ تمام شرائط مل کر ایک جامع معیار قائم کرتی ہیں۔
یہ بل ابھی حتمی منظوری کا منتظر ہے۔ نئے قوانین کے نفاذ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران اپنے انٹیلی جنس ادارے کے لیے تکنیکی مہارت اور انتظامی تجربے کو بھی اہمیت دے رہا ہے۔ یہ تبدیلی روایتی مذہبی معیارات کے ساتھ ساتھ جدید انتظامی ضروریات کو بھی مدنظر رکھتی ہے۔ اس سے متعلقہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی تبدیلی ہے۔
حکومتی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بل کی منظوری کے بعد فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو ایک مستحکم انٹیلی جنس قیادت کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قانون کو جلد از جلد نافذ کرے۔ یہ قدم ایران کی سیکیورٹی حکمت عملی کے لیے اہم ہے۔
موجودہ خالی عہدے کے باعث ملک میں سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں میں تشویش کا شعلہ بلند ہوا ہے۔ نئے وزیر کی تعیناتی ایران کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر اثر انداز ہوگی۔ اس بل کی منظوری سے ایران کے انٹیلی جنس ادارے کی جدید چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
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