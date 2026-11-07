ایرانی عدالت نے بلوچ شہری کی پھانسی کی سزا عمل میں لگا دی
ایرانی عدلیہ نے سیستان و بلوچستان میں پولیس اسٹیشن پر حملے میں ملزم محمد عارف شاہ بخش کو پھانسی دے دی، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی۔
ایرانی عدلیہ نے جنوب مغربی ایران میں سیستان و بلوچستان کے شہر خاش میں واقع قلعہ بید پولیس اسٹیشن پر مہلک حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں سزا یافتہ بلوچ شہری محمد عارف شاہ بخش کو پھانسی دے دی ہے۔ یہ کارروائی ہفتے کی صبح تمام قانونی کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد عمل میں لائی گئی، جس کے نتیجے میں ایک پرانی اور حساس جنگی مقدمے کا اختتام ہوا۔
ملزم اور حملے کی تفصیلات
محمد عارف شاہ بخش کا تعلق کالعدم مسلح تنظیم جیش العدل سے بتایا جاتا ہے، جس پر اسے قلعہ بید پولیس اسٹیشن پر ہونے والے مسلح حملے میں براہ راست ملوث قرار دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں متعدد پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر ایرانی قانون کے تحت سخت ترین سزا سنائی گئی۔Also readچپل روین نے گیکو 'ڈاٹ' کو متعارف کروایا
ایرانی عدلیہ کی آفیشل ویب سائٹ میزان آن لائن کے مطابق، ملزم کو مسلح بغاوت اور اسلامی قوانین کے تحت محاربہ یعنی جنگ چھیڑنے کے سنگین جرائم میں مجرم ٹھہرایا گیا۔ رپورٹس میں حملے کی مخصوص تاریخ اور ہلاک یا زخمی ہونے والے اہلکاروں کی درست تعداد شامل نہیں کی گئی، لیکن عدلیہ نے الزام کی سنگینی کی تصدیق کی۔
جیش العدل اور علاقائی تناؤ
جیش العدل ایک کالعدم مسلح تنظیم ہے جو خاص طور پر ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں سرگرم ہے۔ یہ علاقہ طویل عرصے سے ایرانی سکیورٹی فورسز اور مختلف مسلح گروہوں کے درمیان مسلسل جھڑپوں اور تناؤ کا مرکز رہا ہے، جہاں امن و امان کی صورتحال کبھی کبھار کشیدہ ہو جاتی ہے۔
ایرانی حکام کا موقف ہے کہ ایسے حملے ملک کی سلامتی اور ریاستی اداروں کے خلاف براہ راست چیلنج ہیں، اس لیے ان کے مرتکب افراد کو سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عدلیہ کے مطابق اس طرح کی کارروائیاں مستقبل میں ممکنہ دہشت گردی اور بغاوت کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کا ردعمل
دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم ہینگاو نے اس کارروائی پر سخت تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ محمد عارف شاہ بخش کو شفاف عدالتی کارروائی اور قانونی دفاع کے مناسب مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ عدالتی نظام میں شفافیت کی کمی اور دفاعی حقوق کی پامالی نے اس فیصلے کو متنازعہ بنا دیا۔
بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ رائٹرز نے بھی میزان آن لائن کی رپورٹ کو حوالہ دیتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ تاہم، ہینگاو جیسی تنظیمیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ایسے مقدمات میں ملزمان کو انصاف کا مکمل حق نہیں دیا جاتا، جو علاقے میں تناؤ میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
آئندہ کا منظر نامہ
اس پھانسی کے بعد سیستان و بلوچستان میں صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ ایسی کارروائیاں اکثر علاقے میں مزید عدم استحکام کا سبب بنتی ہیں۔ جیش العدل کے خاتمے کے لیے ایران کی جاری کارروائیاں اور مقامی آبادی کے ساتھ تعلقات مستقبل میں اہم کردار ادا کریں گے۔
ایرانی قانونی عمل کے مطابق سزائے موت کے احکامات کے نفاذ کے بعد اگلے اقدامات طے پاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس واقعے کو قریب سے محو نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ قانونی پروٹوکول پر مکمل عملدرآمد ہوا۔
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