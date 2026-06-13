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ایران جنگی خسارات کی وصولی کے لیے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے

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ایران جنگی خسارات کی وصولی کے لیے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے
ایران، امریکہ، جنگی خسارات، وصولی، معاہدہ
📆13/06/2026 3:53 am
📰24NewsHD
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ایران جنگی خسارات کی وصولی کے لیے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ صبح کے اوائل میں ہارموز کے پھاٹک پر تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانی ڈرونز کا تباہ کردیا ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے۔

ایران جنگی خسارات کی وصولی کے لیے، امریکی پورٹس پر بلاکے کا خاتمہ اور لڑائی کی روک تھام کی خواہش کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ صبح کے اوائل میں ہارموز کے پھاٹک پر تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانی ڈرونز کا تباہ کردیا ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے۔ امریکی وسطی کمان (سی این ٹی سی او) نے کہا ہے کہ ایران نے ہارموز کے پھاٹک پر تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے کئی ایک ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے.

ایران جنگی خسارات کی وصولی کے لیے، امریکی پورٹس پر بلاکے کا خاتمہ اور لڑائی کی روک تھام کی خواہش کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ صبح کے اوائل میں ہارموز کے پھاٹک پر تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانی ڈرونز کا تباہ کردیا ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے۔ امریکی وسطی کمان (سی این ٹی سی او) نے کہا ہے کہ ایران نے ہارموز کے پھاٹک پر تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے کئی ایک ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ یہ انٹرکپشن ایسا ہوا ہے جب دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ ایک جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ان کے پاس زیادہ قریب ہے

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ایران، امریکہ، جنگی خسارات، وصولی، معاہدہ

 

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