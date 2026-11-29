ایرانی آرمی چیف: جزیرہ ہرمز اٹھیں گے جب تک ایران کی شرائط پوری نہ ہوں
ایرانی آرمی چیف کا اعلان کہ جزیرہ ہرمز کے بند ہونے کی صورتحال تب تک قائم رہے گی جب تک ایران کی شرائط منظور نہیں ہو جاتیں۔
ایرانی آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ جزیرہ ہرمز کی بندش تب تک جاری رہے گی جب تک ایران کی شرائط پوری نہیں کی جاتیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک الگ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایران نے امریکی افواج کے خلاف کارروائیوں میں ایسپیس ایکس کی سٹار لنک سیرلس انٹرنیٹ سروس کا استعمال کیا۔
ایرانی بحریہ کا امریکی افواج کے خلاف کامیابی کا دعویٰ
ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایران کی بحریہ، ملک کی دیگر مسلح افواج کے ہمراہ، جزیرہ ہرمز اور عمان کے خلیج میں امریکی افواج کے خلاف کئی بار کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی قیادت کا یہ موقف ہے کہ عالمی سمندری راستے کی بندش صرف ایران کی مطلوبہ شرائط کے پورے ہونے کے بعد ہی ختم ہوگی۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
سٹار لنک سروس کے استعمال کا افسوس
واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں امریکی افواج کے خلاف کارروائیوں میں ایسپیس ایکس کی سٹار لنک سیرلس انٹرنیٹ سروس کا استعمال کیا۔ اس رپورٹ میں حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی اندرونی بحثوں سے واقف ذرائع نے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔
ایلان مسک کی ناراضگی اور ڈرونز کی معلومات
ایسپیس ایکس کے سی ای او ایلان مسک اس بات سے شدید ناراض ہوئے جب انہیں دو غیر قانونی استعمال کی معلومات ملیں جو ایرانی کارروائیوں سے منسلک تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ مسک کو بتایا گیا تھا کہ امریکی فوج نے سٹار شیلف کا استعمال کیا، جو کہ سٹار لنک کا فوجی ورژن ہے، جو کہ زمین کی آپریشنز کے لیے سستا سبسکرپشن پلان ہے۔
جزیرہ ہرمز کی اہمیت اور مستقبل کا منظرنامہ
جزیرہ ہرمز ایک اہم عالمی شپنگ روٹ ہے جو خلیج فارس کو عمان کے خلیج اور عربی سمندر سے جوڑتا ہے۔ کسی بھی طویل بندش سے عالمی توانائی کی سپلائی اور سمندری تجارت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کا یہ اعلان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تناؤ کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics