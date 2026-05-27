ایران کے انقلابی محافظوں نے امریکہ کے ساتھ نئی جنگ کی کم امکانیت کا اعلان کیا

ایران کے انقلابی گارڈز نے امریکی حملوں کے باوجود مکمل جنگ کی کم امکانات پر زور دیا، جبکہ امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا اور مذاکرات کے ذریعے امن کے امکانات پر بحث جاری ہے۔
تیہران: ایران کے انقلابی محافظوں نے بدھوار کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ مکمل پیمانے پر جنگ کا امکان کم ہے، تاہم ایران نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی بھی حملے کے ردعمل کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ بیان اس دن کے بعد آیا جب ایران نے امریکہ پر اپریل کے معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد ترین ترین جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ انقلابی گارڈ کورپوریشن کے بحریہ کے ڈپٹی سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے اعلان کیا کہ نئی جنگ کے امکانات کم ہیں کیونکہ "دشمن کی کمزوری" ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ایرانی افواج "مکمل گنبار کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں"۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران "چاہبار سے مہشہر تک کے علاقے کو حملہ آوروں کے لیے قبرستان" بنا دے گا، اور جنوبی ساحل کے ہر سرے پر مخصوص مقامات کا ذکر کیا۔ منگل کو ایران نے امریکہ پر ہرمزگان کے خطے میں جنگ بندی کی "شدید خلاف ورزی" کا الزام لگایا، کیونکہ امریکی طیارے نے میزائل لانچ سائٹس اور معدنیات بچھانے کی کوشش کرنے والی کشتیوں پر حملے کیے۔ ایرانی ریاستی میڈیا نے بندرعباس کے بندرگاہ میں دھماکے کی رپورٹیں دی، جہاں انقلابی گارڈز نے امریکی ڈرون کو نشبند کر کے اس پر گولی چلائی۔ سینٹیکم کے ترجمان کیپٹن ٹِم ہاکنز نے ان حملوں کو "خود دفاع" کا حصہ کہا تاکہ امریکی فوجیوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس ارتقاء کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیرو نے منگل کے روز کہا کہ امن معاہدے کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں اور ہرمز کا راستہ "کسی نہ کسی طرح" دوبارہ کھلے گا۔ اسٹاک مارکیٹس بدھوار کو مخلوط حالت میں رہیں، کیونکہ تجارتی منظرنامے میں امید ہے کہ دونوں جانبوں کے درمیان معاہدہ ممکن ہے۔ ایران اور امریکہ نے ہفتوں کے مذاکرات جاری رکھے ہیں، جس کی قیادت پاکستان کر رہا ہے۔ اہم نکات جیسے ہرمز کی تنگی اور ایران کے ایٹمی منصوبے پر دونوں فریقین کی رائے میں کوئی واضح سمجھوتہ نہیں ہوا۔ ایران نے جنگ کے ردعمل میں اسٹریٹ کو بلاک کیا اور امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر جوابی پابندی لگائی۔ ایرانی ریاستی نشریاتی ادارہ آئی آر آئی بی نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد قطر سے دو دن کی سفری کے بعد واپس آیا ہے اور تہران نے ۱۴ نکاتی فریم ورک پر مذاکرات کی تکمیل کا اعلان کیا۔ قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حمد ال تھانی کے ساتھ ایک کال میں ایرانی صدر مسعود پژوهکیان نے کہا کہ ملک "معزز فریم ورک کے ذریعے جنگ کے خاتمہ کے لیے تیار ہے"۔ ایران کے عالی مرتبی آیت اللہ مو جتنا خمینی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور خطے کے ممالک کو امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی سے روکنے کی تنبیہ کی۔ اعلیٰ رہنمائی نے واضح کیا کہ امریکہ کو خلیج میں اب "محفوظ پناہ گاہ" نہیں ملے گی.
