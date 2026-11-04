ایران کے مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ سے انکار کا پیغام دیا
ایرانی چیف نیگوشی ایٹر محمد باقر قلیچف نے امریکی میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی عوام نے جنگ کے خاتمے کا واضح اظہار کیا ہے۔
ایران کے چیف نیگوشی ایٹر، محمد باقر قلیچف نے بدھ کو کہا کہ امریکی ووٹرز نے میڈ ٹرم انتخابات کے ذریعے جنگ کے خلاف اپنے اعلان کا واضح پیغام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت پسندوں کی کانگریس میں بڑی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام امن پسند ہیں۔
امریکی عوام کا جنگ مخالف موقف
قلیچف نے ایكس نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ 'ذمہ داری یا رہائش کا خرچ، امریکیوں نے جنگ کے خلاف کو کہا'۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکی حکومت عوامی رائے کو نظر انداز کر کے بین الاقوامی مفادات کی خدمت کرے گی تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
ڈیموکریٹس کی تاریخی کامیابی
امریکہ میں جمہوریت پسندوں نے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں مکمل کنٹرول حاصل کیا، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ ان انتخابات کے دوران رہائش، ٹیرف اور ایران کے خلاف جنگ کے سبب ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے عوامی ناخوشگی کو ہوا دی۔
ٹرمپ کا اعتراف اور ایران کی پوزیشن
صدر ٹرمپ نے بھی منگل کو ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ ایران سے کشیدگی کا مسئلہ ریپبلکن پارٹی کی کارکردگی پر اثر انداز ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ انہوں نے ایران کے معاملے میں کیا اقدامات کیے ہیں۔
علاقائی تناؤ اور ہوثی باغیوں کا بیان
ایک فروری میں امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی یہ جنگ گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل جھڑپوں کا شکار ہے۔ اس دوران حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ڈمام ائیر پورٹ اور جیزن ریڈار کو نشانہ بنایا ہے۔
منصوبہ بند اقدامات اور مستقبل
اس تناؤ کے درمیان علاقائی طاقتیں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ایران کی جانب سے جاری کردہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوامی رائے کو اپنے بین الاقوامی مذاکرات میں مرکزی حیثیت دے رہا ہے۔
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