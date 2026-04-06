ایرانی جنرل مجید خادمی کی موت: خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی

تہران میں اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کے سینئر کمانڈر مجید خادمی کی موت کی تصدیق۔ امریکہ اسرائیل اتحاد پر حملے کا الزام۔ خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔
تہران: ایران ی سرکاری میڈیا نے پیر کے روز اسلامی انقلابی گارڈ کور ( آئی آر جی سی ) کے ایک سینئر کمانڈر مجید خادمی کی موت کی تصدیق کی، حالانکہ اس واقعے سے متعلق تفصیلات محدود ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ آئی آر جی سی کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، خادمی کو ایک ایسے واقعہ میں مارا گیا جسے حکام نے امریکہ اسرائیل اتحاد قرار دیتے ہوئے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ علاقائی نشریاتی ادارے الجزیرہ نے بھی اس بیان کا حوالہ دیا، جبکہ اسرائیل ی میڈیا کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ٹارگٹڈ حملے میں
ہلاک ہوئے۔ خادمی بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور ایران کے سیکیورٹی نظام میں ایک اہم شخصیت تھے۔ وہ 2022 سے آئی آر جی سی کی انٹیلی جنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور بعد میں 2025 میں کور کی انٹیلی جنس آرگنائزیشن کی قیادت سنبھالی۔ ان کی تقرری اعلیٰ انٹیلی جنس کے عہدے پر ان کے پیشرو محمد کاظمی کی موت کے بعد ہوئی، جو جون 2025 میں اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران ہلاک ہو گئے تھے جو ایک مختصر لیکن شدید تنازعہ تھا۔ تازہ ترین پیش رفت سے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور خادمی کی موت کے حالات کے بارے میں ابھی تک کوئی آزادانہ تصدیق دستیاب نہیں ہے۔\اس صورتحال نے خطے میں پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان طویل عرصے سے جاری کشیدگی میں حالیہ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں ایک دوسرے پر خفیہ کارروائیوں اور حملوں کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ خادمی کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہلے ہی نازک موڑ پر ہیں۔ اگرچہ ابھی تک اس واقعے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی ہے، لیکن اس سے خطے میں مزید بدامنی اور تشدد کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے ایران کی جانب سے سخت ردعمل آ سکتا ہے، جس سے خطے میں براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مزید برآں، بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد، مختلف ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہ جاری کیے ہیں اور خطے میں موجود اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے۔\مجید خادمی کی موت کے پیچھے محرکات اور ذمہ داروں کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر امریکہ اسرائیل اتحاد کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ حملہ خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کی کوشش کا حصہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر شام، لبنان اور یمن جیسے ممالک میں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ایران کی جوہری پروگرام کو روکنے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ خادمی کی موت کے بعد، ایران نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے اور کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس میں میزائلوں اور فضائی دفاعی نظام کی تنصیب اور سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار میں اضافہ شامل ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے اور کسی بھی اشتعال انگیزی سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ، ایران نے اس واقعے کے جواب میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے رجوع کیا ہے، تاکہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا سکیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے
