ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے حکومت کو خصوصی اختیارات دیے
ایران کے سپریم لیڈر مجتبٰی خامنہ ای نے صدر مسعود پیزشکیان کی قیادت میں حکومت کو امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے اور سفارتی مذاکرات کے ذریعے تنازعے کو حل کرنے کے لیے خصوصی اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبٰی خامنہ ای نے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کو کم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خاتمہ کرنے کے مقصد سے سفارتی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کو اہم خصوصی اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی 'آئی آر این اے' کی رپورٹس کی روشنی میں سامنے آیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات باہمی تنازعے کو ختم کرنے کے لیے دیپلومیٹک راستے کو فعال بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
صدر پیزشکیان کا سفارتی حل پر زور
ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے تصدیق کی ہے کہ ان کی قیادت میں موجود حکومت ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے تنازعے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے گفت و شنید اور سفارتی راہیں اپنا رہی ہے۔ صدر پیزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا کہ سپریم لیڈر مجتبٰی خامنہ ای نے حکومت کو اس عمل کو آسان بنانے اور تیز رفتار بنانے کے لیے کچھ خاص اور خصوصی اختیارات سونپے ہیں تاکہ مذاکراتی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
صدر پیزشکیان نے مزید تاکید کی کہ ایران کی حکومت کا بنیادی مقصد اور عزم صرف امن اور پرامن حل تلاش کرنا ہے، اور وہ جنگ بندی کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو مستقل مزاجی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات خطے میں استحکام لانے اور دو طرفہ دشمنی کو ختم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہیں، جس کے لیے حکومت تمام ممکنہ سفارتی ٹولز استعمال کر رہی ہے۔
قطر میں مذاکراتی وفد کی واپسی اور تجزیہ
اس دوران، ایران کا مذاکراتی وفد قطر میں ہونے والی میٹنگز کے بعد اپنے ملک واپس لوٹ چکا ہے، جہاں انہوں نے بیچولو (mediators) کے ساتھ بات چیت کی۔ تاہم، اب تک کسی حتمی معاہدے یا ڈیل پر دستخط کرنے کی کوئی سرکاری اطلاع سامنے نہیں آئی ہے، حالانکہ تنازعے کو ختم کرنے کے لیے سفارتی رابطے مسلسل جاری ہیں۔ افسرانِ بالا نے وضاحت کی کہ وفد کی واپسی کو مذاکرات کی ناکامی یا ٹوٹنے کی علامت سمجھنا درست نہیں ہوگا۔
ترکیش ذرائع اور ایرانی حکام کے مطابق، وفد کی واپسی کا اصل مقصد پیش کردہ مسودہ معاہدے (draft agreement) کا دوبارہ جائزہ لینا اور اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ ایران کی جانب سے اضافی وقت مانگنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ مزید بحث و مباحثے سے پہلے معاہدے کے نکات کو احتیاط سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ سفارتی پروٹوکول کا ایک معیاری طریقہ کار ہے۔
آئندہ مذاکرات اور ممکنہ نتائج
اب متوقع ہے کہ ایک بار پھر مذاکرات کا نیا دور شروع ہوگا، جس میں پیش کردہ مسودہ معاہدے پر مزید بحث کی جائے گی۔ اس مرحلے پر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین اب بھی آپس میں رابطے میں ہیں اور مسئلے کے حل کی کوششیں جاری ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ ابتدائی مراحل میں کوئی فوری کامیابی نظر نہیں آتی، لیکن سپریم لیڈر کے دیے گئے اختیارات حکومت کو زیادہ لچکدار اور مؤثر انداز میں بات چیت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مستقبل کے چند دنوں میں آنے والی ملاقاتوں کا نتیجہ یہ طے کرے گا کہ کیا یہ سفارتی کوششیں واقعی دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے چل رہی کشیدگی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔
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