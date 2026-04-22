ایران کشیدگی: کنڈوم کی قیمتوں میں 30 فیصد تک اضافے کا امکان

ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں کنڈوم کی پیداواری لاگت میں اضافہ، قیمتوں میں 30 فیصد تک اضافے کا امکان۔
دنیا کی سب سے بڑی کنڈوم بنانے والی کمپنی کیریکس کے چیف ایگزیکٹو گوہ میاہ کیات نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں خام مال کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی چین میں خلل کی وجہ سے کنڈوم کی قیمتوں میں 30 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روئٹرز اور بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویوز میں بتایا کہ تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے ہی پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کیریکس ملائیشیا میں قائم ہے اور سالانہ پانچ ارب سے زائد کنڈوم تیار کرتی ہے، جو ڈیوریکس اور ٹروجن جیسے معروف برانڈز کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس کو بھی فراہم کرتی ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد عالمی تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے یہ اہم بحری راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی سپلائی رسد میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کے برابر خام تیل، مائع قدرتی گیس (ایل این جی) اور دیگر پیٹروکیمیکلز اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ کیریکس اپنی مصنوعات کے لیے تیل سے حاصل ہونے والے خام مال پر انحصار کرتی ہے، جن میں امونیا (جو لیٹیکس کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے) اور سلیکون پر مبنی لبریکنٹس شامل ہیں۔ اس سال کنڈوم کی مانگ میں تقریباً 30 فیصد اضافہ ہوا ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے فریٹ اخراجات اور شپنگ میں تاخیر نے قلت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ گوہ میاہ کیات نے بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں کنڈوم کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے اور لوگوں کو نوکری کی سلامتی کا خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچے کی پیدائش ایک اضافی ذمہ داری ہے۔ کنڈوم کی قیمتوں میں یہ ممکنہ اضافہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے، جو پہلے ہی عالمی توانائی منڈیوں کو متاثر کر چکی ہے۔ اس جنگ کے باعث فضائی سفر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور اکنومی کلاس کے کم ترین کرایوں میں اوسطاً 24 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی خطے کے راستوں میں رکاوٹ کے باعث کھاد کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ہیلیم کی کمی بھی پیدا ہو گئی ہے، جو کمپیوٹر چپس بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ بوتل بند پانی کی صنعت بھی دباؤ کا شکار ہے کیونکہ مینوفیکچررز کو خام مال حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث چینی، ڈیری مصنوعات اور پھلوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ یہ تمام عوامل مل کر صارفین پر مالی بوجھ بڑھا رہے ہیں.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Denmark jails man for promoting terror on social mediaA Danish court on Monday sentenced a 30-year-old French-Danish man to six years in prison for promoting terrorism by sharing far-right materials on social media.
Read more »
آبنائے ہرمز میں بحری آزادی کیلئے برطانیہ اور فرانس متحرک، کثیرالملکی فوجی اتحاد کی تیاریبرطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور بحری تجارت بحال کرنے کے لیے 30 سے زائد ممالک کے ساتھ مل کر ایک بڑے فوجی مشن کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کا مقصد عالمی توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔
Read more »
آبنائے ہرمز کھولنے کیلئے برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کوششیںبرطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے 30 سے زائد ممالک کے ساتھ فوجی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن میں عسکری منصوبہ سازوں کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں فوجی صلاحیتوں اور تعیناتی کے طریقہ کار پر غور کیا جائے گا۔
Read more »
London hosts military talks on France and UK's Hormuz missionBritain will host military planners from over 30 countries for two days of talks starting Wednesday on a multinational mission led by the UK and France to protect navigation in the Strait of Hormuz, the defense ministry said.
Read more »
ہرموز کی آبنائے کی حفاظت کیلئے بین الاقوامی مشن پر تبادلہ خیالبرطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ہرموز کی آبنائے میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک بین الاقوامی مشن کے لیے برطانیہ میں 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کی دو روزہ مذاکرات ہوں گے۔ اس مشن کا مقصد آبنائے کو دوبارہ کھولنا اور بحری جہازوں کی آزادیِ سفر کو یقینی بنانا ہے۔
Read more »
ہرموز تنگے کی حفاظت کیلئے برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کوشش، لندن میں فوجی منصوبہ بندی کانفرنسبرطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ہرموز تنگے میں محفوظ بحری تنقل کو یقینی بنانے کے لیے 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ ساز لندن میں دو روزہ کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ یہ کانفرنس پیرس میں گزشتہ ہفتے ہونے والی بات چیت کی پیش رفت کے بعد تفصیلی منصوبہ بندی کو آگے بڑھانے کا مقصد رکھتی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ مشن صرف دفاعی نوعیت کا ہوگا اور امن معاہدہ ہونے کے بعد ہی تعینات کیا جائے گا۔
Read more »