ایرانی وزیر خارجہ کا اہم دورہ: اسلام آباد، مسقط اور ماسکو میں مذاکرات

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعہ سے اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کا دورہ کریں گے تاکہ علاقائی صورتحال، تناؤ میں کمی اور امریکہ و ایران کے درمیان مذاکرات کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
تہران: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعہ کے روز متعدد ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے، جس میں اسلام آباد، مسقط اور ماسکو شامل ہیں۔ یہ دورہ علاقائی پیشرفتوں کا جائزہ لینے اور خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور جنگ کے درمیان تازہ صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران، عراقچی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، جبکہ مسقط اور ماسکو کے بعد کے دوروں میں دوطرفہ مشاورتی عمل اور سیاسی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے متعلق علاقائی سلامتی، سفارتی کوششوں اور ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان میں حکومتی ذرائع نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عراقچی ایک چھوٹے وفد کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں پاکستان کی ثالثی ٹیم کے ساتھ اہم تبادلہ خیال امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ طور پر دوسری قسط کی بات چیت کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی نوٹ کیا کہ امریکہ کی لاجسٹک اور سکیورٹی ٹیم متوقع سفارتی رابطوں سے پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہے، جو خطے میں مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو تیز کرنے کا عکاس ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد روس اور ایران کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو گئے ہیں، جس کی واضح مثال دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی حالیہ بات چیت ہے۔ یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور یکجہتی کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ برسوں میں تعلقات میں کافی اتار چڑھاؤ آیا ہے، خاص طور پر امریکہ کے جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں اور جوہری پروگرام کے حوالے سے اختلافات کی وجہ سے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہی دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عراقچی سے ملاقات اس سلسلے میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ اس دورے کے دوران، عراقچی او مان اور روس کے ساتھ بھی تعاون کے مواقعوں پر غور کریں گے، خاص طور پر توانائی، تجارت اور سلامتی کے شعبوں میں۔ ماسکو کے ساتھ تعلقات ایران کے لیے اہم ہیں، کیونکہ روس نے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کی ہے اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ میں صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ یمن میں جنگ، شام میں خانہ جنگی اور عراق میں دہشت گردی کی کارروائیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ایران ان تمام مسائل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے اقدامات کا خطے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی جانب سے خطے میں مداخلت کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے مفادات اور اپنے حلفاء کی حمایت کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور وہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عراقچی سے ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اس دورے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے مثبت نتائج لانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس دورے کے نتائج پر تمام علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں گہری نظر رکھیں گی
