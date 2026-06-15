ایران نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کو امریکی حکومت کے ساتھ منعقد کی جانے والی یادداشتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei نے کہا کہ لبنان کو خاص طور پر اس معاہدے میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں ملک کی سربراہی اور ارضیاتی سالمیت کا احترام شامل ہے۔
ایران نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کو امریکی حکومت کے ساتھ منعقد کی جانے والی یادداشتوں میں شامل کیا گیا ہے، جسے ایران نے وہاں کے تنازعہ کو ختم کرنے کی طرف اہم قدم کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایسماعیل بغائی نے کہا کہ لبنان کو خاص طور پر اس معاہدے میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں ملک کی سربراہی اور ارضیاتی سالمیت کا احترام شامل ہے۔ بغائی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران نے لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی کوششوں کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے دستیاب تمام ذرائع استعمال کرے گا تاکہ تمام پہلوؤں کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ ان کے بیان کے بعد ایران نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بغائی نے کہا کہ یادداشتوں کا متن لبنان کا تین بار ذکر کرتا ہے، جس سے وہ ملک کی سلامتی، اتحاد اور آزادی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے یادداشتوں میں شامل ہے اور اسے وسیع تنازعہ ختم کرنے کی کوششوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بغائی نے کہا کہ ایران نے لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے.
ایران نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کو امریکی حکومت کے ساتھ منعقد کی جانے والی یادداشتوں میں شامل کیا گیا ہے، جسے ایران نے وہاں کے تنازعہ کو ختم کرنے کی طرف اہم قدم کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایسماعیل بغائی نے کہا کہ لبنان کو خاص طور پر اس معاہدے میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں ملک کی سربراہی اور ارضیاتی سالمیت کا احترام شامل ہے۔ بغائی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران نے لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی کوششوں کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے دستیاب تمام ذرائع استعمال کرے گا تاکہ تمام پہلوؤں کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ ان کے بیان کے بعد ایران نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بغائی نے کہا کہ یادداشتوں کا متن لبنان کا تین بار ذکر کرتا ہے، جس سے وہ ملک کی سلامتی، اتحاد اور آزادی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے یادداشتوں میں شامل ہے اور اسے وسیع تنازعہ ختم کرنے کی کوششوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بغائی نے کہا کہ ایران نے لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر لبنان میں آتش باری ختم کرنے کی اپنی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا ہے
ایران، لبنان، امریکہ، یادداشت، تنازعہ، خاتمہ
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