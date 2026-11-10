ایران نے فرانس پر سائبر حملوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا
ایران نے فرانس کے سائبر حملوں کے الزامات کو مسترد کیا۔ فرانس نے یورپی یونین سے بھی جوابی کارروائی کی درخواست کی ہے جو منجمد ٹھنڈک کے نقصان کا سبب بنا۔
ایران کی خارجہ وزارت نے اتوار کو واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ فرانس حکومت کا الزام ہے کہ ایران نے گذشتہ مہینے سپر مارکیٹوں کے فریجز میں سائبر حملے کیے تھے، یہ الزام بالکل بے بنیاد اور ایک جانبہ ہے۔ وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں فرانس کے ان دعوؤں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے انہیں پرانا اور ناکام پالیسی قرار دیا ہے جس کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا ہے۔
سپر مارکیٹوں میں ٹھنڈک کا نقصان
پیرس میں 11 اور 12 اکتوبر کو کیے گئے ان سنگین سائبر حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں فرانسیسی سپر مارکیٹوں کے انجماد کے یخچالوں (فریجز) میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ حملے کے بعد یخچالوں کے ٹھنڈک کے نظام خراب ہو گئے جس سے اندر رکھی ہوئی پائیدار خوراک، جیسے گوشت، مچھلی اور دیگر فزیبل شے، خراب ہو کر رہ گئیں۔Also readIHC orders PTI lawyers to meet jailed Imran Khan, Bushra Bibi
اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے سپر مارکیٹوں کو اپنے ذخائر کی مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں ٹن فزیبل خوراک کو ضائع ہونے پر مجبور کیا گیا جس سے فرانسیسی معیشت کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے محض ڈیٹا چوری کے لیے نہیں بلکہ معاشی تباہی اور عوامی بے چینی پیدا کرنے کے ارادے سے کیے گئے۔
فرانس کا سخت ردعمل اور دھمکیاں
فرانس کے وزیر خارجہ جین نول باراتو نے منگل کو دہائی کے بعد ایران کے سفیر کو پکارا اور یورپی سطح پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صراحت کی کہ پیرس اب تک سب کچھ خارج نہیں کرے گا اور وہ تمام ضروری اقدامات کریگا جن میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ہم عوامی طور پر بیان نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات مزید حملوں کو روکنے اور متناسب جواب دینے کے لیے ناگزیر ہیں۔
فرانس نے ایرانی اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور یورپی یونین سے اتحادی ردعمل کی اپیل کی ہے۔ جین نول باراتو کا کہنا تھا کہ فرانس صرف سفارتی احتجاج تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ ایسے اقدامات بھی کر سکتا ہے جو اس وقت تک خفیہ رہ سکتے ہیں تاکہ ایران کو آئندہ اس طرح کے ہیکر حملوں سے روکا جا سکے۔
ایران کا سخت ردعمل اور یورپی یونین کا کردار
ایران کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ایران وہ ملک ہے جو غیرتاریخ بیرونی سرگرمیوں کے مقابلے میں اپنے قومی مفادات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اور مناسب اقدامات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ وہ فرانس کے ان الزامات کو قبول نہیں کریں گے اور انہیں ایک سازش کے طور پر دیکھتے ہیں۔
ایران نے فرانس کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا حکومت جو اپنے ہی فریجز کا درجہ حرارت کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ بظاہر بیرونی عناصر پر اپنی ناکامیوں کا الزام ڈال رہا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے سرو پا ہیں اور ان کا مقصد فرانس کی داخلی کمزوریوں کو چھپانا ہے۔
یورپی یونین کا فیصلہ اور آنے والا وقت
اتوار کو ہی یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ فرانس کی جانب سے کیے گئے اعلان کے بعد رکن ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک فوری اور متحدہ جوابی کارروائی پر غور کرے گا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ مشترکہ دفاعی حکمت عملی پر عملدرآمد کو یقینی بنائے گا۔
یہ سائبر حملے نہ صرف فرانس بلکہ پورے یورپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے اب معاشی ہیکر وار فیئر کا ایک نیا باب کھول رہے ہیں جہاں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا عام ہو رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں یورپی یونین کے رکن ممالک کی اجلاسوں میں اس معاملے پر مزید تفصیلی بحث متوقع ہے۔
اس تنازعہ کے بعد بین الاقوامی سطح پر سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب تک خراب ہو چکے ہیں اور فرانس اب تک ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی سفارتی بات چیت کو مؤثر طریقے سے شروع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال کو نظرانداز نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا اثر معاشی استحکام اور سائبر سیکیورٹی پر پڑ سکتا ہے۔
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