ایران کی ٹیم نے امریکہ کے لیے پہلا ورلڈ کپ کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے 14 جون کو امریکہ میں پہلی بار اپنے ٹریننگ کیمپ سے روانہ ہو کر لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور اس دن ہی ایک ایسا معاہدہ اعلان کیا گیا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ ایران کی قومی ٹیم نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔
ایران کی ٹیم نے امریکہ کے لیے پہلا ورلڈ کپ کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے 14 جون کو امریکہ میں پہلی بار اپنے ٹریننگ کیمپ سے روانہ ہو کر لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور اس دن ہی ایک ایسا معاہدہ اعلان کیا گیا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ ایران کی قومی ٹیم نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا ، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا ، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا ، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے.
ایران کی ٹیم نے امریکہ کے لیے پہلا ورلڈ کپ کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے 14 جون کو امریکہ میں پہلی بار اپنے ٹریننگ کیمپ سے روانہ ہو کر لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور اس دن ہی ایک ایسا معاہدہ اعلان کیا گیا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ ایران کی قومی ٹیم نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے۔ انہوں نے 14 جون کو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ان کا ٹریننگ کیمپ تیجوانا، میکسیکو سے تھا۔ انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا میچ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں 19 جون کو کھیلنے کے لیے لاس اینجلس پہنچے
ایران کی ٹیم امریکہ ورلڈ کپ تیجوانا میکسیکو
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