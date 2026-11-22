ایران نے دو میزائل فائر کرنے والا نیا لانچر متعارف کرایا
ایرانی انقلابی گارڈز کے سربراہ احمد وحیدی اور فضائیہ کے سربراہ مجید موسوی نے نیا ٹیکنالوجی ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو سخت لہجے میں تنبیہ کی ہے۔
ایران نے جمعہ کو ریاستی ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک نیا میزائل لانچر متعارف کروایا ہے، جس کی صلاحیت دو بیک وقت مائع ایندھن والے میزائل وں کو فائر کرنے کی ہے۔ یہ اعلان ایران کے سینئر فوجی کمانڈرز نے امریکہ کی جانب سے جاری دہشت گردی اور پابندیوں کے خلاف اپنی فوجی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہوئے کیا۔ ریاستی میڈیا نے بتایا کہ یہ لانچر پہلی بار سامنے آیا ہے، جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں نئی اضافی قابلیت کا ثبوت ہے۔
ایرانی فوجی قیادت نے میزائل بیس کا دورہ کیا
ریاستی ٹیلی ویژن نے انقلابی گارڈز کے سربراہ احمد وحیدی اور گارڈز کی ایرو اسپیس فورسز کے سربراہ مجید موسوی کو ایک زیرِ زمین میزائل بیس کا دورہ کرتے ہوئے دکھایا۔ ان کمانڈروں کو میزائلوں، لانچرز اور دیگر فوجی سامان سے لیس لمبے سرنگوں میں ایک گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا۔ اس منظر نے ایران کی فوجی تیارियों اور چھپے ہوئے اسلحے کی دستیابی کو اجاگر کیا، جس کا مقصد دشمن کو انتباہ دینا تھا۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
احمد وحیدی کا امریکہ کو سخت لہجے میں انتباہ
احمد وحیدی، جو ایران کی فوج کا ایڈیلیڈ آرم کے طور پر کام کرتے ہیں، نے واضح الفاظ میں کہا کہ 'ہمارے دشمن کو پہنچا ہوا نقصان صرف شروع ہے'۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کی رسوائی کا منظر دیکھیں گے۔ وحیدی نے یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیا کہ ایران کی صلاحیتیں گزشتہ دو تصادم کے دوران بڑھی ہیں اور اعلیٰ کارکردگی والے ہتھیار اب دشمن کو دہلانے کے لیے کافی ہیں۔
فوجی کمانڈر مجید موسوی کی پالیسی
ایرانی ایرو اسپیس فورسز کے سربراہ مجید موسوی نے بھی اسی لہجے میں بات کی، جہاں انہوں نے کہا کہ ہائی پرفارمنس والے ہتھیار دشمن کو دہلا سکتے ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ایران کی فوجی صلاحیتیں وقت کے ساتھ بہتر ہو رہی ہیں اور یہ کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسوی کے بیانات نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بنایا ہے۔
28 فروری کے بعد سے جاری جنگ کا پس منظر
یہ نیا میزائل لانچر متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ بیروت، یمن اور عراق میں موجود ایران کے حمایت یافتہ گروپ بھی اس تنازعات میں شامل ہو گئے ہیں۔ امریکی اسرائیلی حملوں نے ایران کے میزائل کی صلاحیتوں اور نیوکلیئر مقامات کو نشانہ بنایا۔ تاہم، اس حملوں کا مکمل نقصان ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان تعلق کی موجودہ صورت حال
امریکہ اور ایران کے درمیان تعلق کی موجودہ صورت حال انتہائی نازک ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے میزائل کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اپنے میزائلوں کے ذریعے جوابی حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ تنازعہ اب خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل گیا ہے۔
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