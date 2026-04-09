ایران-امریکا مذاکرات: پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار، معاہدہ ہوا تو ضامن ممالک میں شامل ہوگا

پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے سرگرم، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی، معاہدے کی صورت میں ضامن بننے کا امکان، اہم ممالک کی شمولیت کا امکان، تازہ ترین پیش رفت۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق، اسلام آباد میں مذاکرات کی پہلی براہ راست نشست کے انعقاد کے لیے پس پردہ سفارت کاری کے ذریعے ابتدائی خاکہ تیار کیا جا رہا ہے، جو تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان فریقین کو مذاکرات میں تحمل مزاجی اور سازگار ماحول میں بات چیت کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اس ضمن میں، دونوں ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے سفارتی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ ابتدائی نشست میں
فریقین اپنے طے شدہ نکات پر تبادلہ خیال کریں گے اور ان کا شق وار جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کسی نکتے پر اعتراض ہوا تو اس پر بحث ہوگی اور اس کے حل کے لیے درمیانی راستہ تلاش کیا جائے گا۔ مذاکرات کے اگلے مراحل اور ٹائم فریم پر بھی غور کیا جائے گا، جس میں پاکستان رابطہ کار اور ثالث کا کردار ادا کرے گا۔\اس ممکنہ مذاکراتی عمل میں، پاکستان کی جانب سے ضامن ممالک کی شمولیت پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اعلیٰ سطح کے وفود شرکت کریں گے اور مذاکراتی امور میں وقت لگنے کی صورت میں جنگ بندی کے وقفے کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام نکات پر اتفاق رائے ہو، تاکہ باقاعدہ جنگ بندی معاہدہ طے پا سکے۔ اس معاہدے میں پاکستان اور دیگر اہم ممالک ضامن ہو سکتے ہیں۔
