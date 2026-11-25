ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی اتحاد پر زور، امریکہ پر اندرونی اختلافات کا انتظار کرنے کا الزام
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قومی اتحاد پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ اندرونی اختلافات بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران دشمن کی شرائط قبول نہیں کرے گا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں قومی اتحاد کو مضبوط بنانے کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اندرونی اختلافات کے بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی تناؤ یا نامناسب رویہ حد سے بڑھ جائے۔
پزشکیان نے منگل کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ایران اپنے مؤقف کے 14 نکات میں سے کسی ایک سے بھی پیچھے نہیں ہٹا اور دشمن کی عائد کردہ شرائط قبول نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔Also readنیٹفلکس کی نئی سیریز کے معاملے پر بھارتی یونین کا سخت ردعمل
قومی اتحاد اور اندرونی اختلافات پر صدر کا مؤقف
صدر مسعود پزشکیان کے مطابق دشمن اس انتظار میں ہے کہ کوئی فریق سخت ردعمل دے، کوئی توہین آمیز بات کرے یا کوئی نامناسب رویہ اختیار کرے، جس کے بعد وہ ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسی تناظر میں قوم پر زور دیا کہ اختلافات کو سنجیدگی اور تحمل کے ساتھ سنبھالا جائے۔
پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران کا مؤقف اس کے قومی مفادات کے دفاع پر مبنی ہے اور تہران اپنی پوزیشن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے بقول ملک کے اندر ہم آہنگی ہی وہ بنیاد ہے جس پر بیرونی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
مذاکرات، شرائط اور ایرانی حکومت کی پالیسی
پزشکیان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت دیگر ممالک کے ذریعے جاری ہے، تاہم مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ ایران کسی بیرونی دباؤ میں اپنی شرائط سے دستبردار نہیں ہوگا۔
صدر کے مطابق ایران کے لیے نہ جنگ اور نہ امن کی موجودہ کیفیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت رہبر اعلیٰ کی ہدایات کے مطابق کام کر رہی ہے اور دباؤ کے تحت اپنی شرائط ترک نہیں کرے گی۔
پزشکیان کا یہ بیان ایک ایسے مؤقف کی توسیع ہے جس میں مذاکرات اور مزاحمت کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتی ہے مگر اپنے بنیادی نکات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔
ممکنہ اثرات اور آگے کیا ہوگا
اس بیان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایرانی حکومت اندرونی ہم آہنگی اور بیرونی مذاکرات دونوں کو ایک ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ خبر میں کسی نئے معاہدے، حتمی تاریخ یا مذاکرات کے نتیجے کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے فی الحال اصل نکتہ جاری رابطوں اور مؤقف کی سختی ہے۔
عام شہریوں کے لیے اس بیان کا فوری پہلو یہ ہے کہ حکومت اندرونی اختلافات کو کم کرنے اور بیرونی دباؤ کے مقابلے میں یکجہتی برقرار رکھنے پر زور دے رہی ہے۔ آئندہ مرحلے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ دیگر ممالک کے ذریعے جاری رابطے کس سمت جاتے ہیں، جبکہ ایران اپنے 14 نکاتی مؤقف پر قائم رہنے کا اعلان کر چکا ہے۔
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