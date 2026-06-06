ایران کے ورلڈ کپ کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخلے کے ویزے مل گئے، وائٹ ہاؤس کے اہلکار کا بیان

ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخلے کے ویزے مل گئے ہیں، جبکہ کچھ انتظامی عملے کے ویزے ابھی تک نہیں ملے۔ یہ صورتحال ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے تناظر میں پیش آئی ہے۔
ریاستہائے متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران کے ورلڈ کپ فٹ بال کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخلے کے ویزے مل گئے ہیں، تاہم ایران ی میڈیا کے مطابق کچھ انتظامی عملے کے ویزے ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں میزبان ملک کسی ایسی قوم کا استقبال کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ جنگ میں ملوث ہو۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے جمعہ کے روز روئٹرز کو بتایا کہ کھلاڑیوں کو ویزے مل چکے ہیں، جبکہ ایران کے میکسیکو میں سفیر ابو الفضل پاشندیدہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ انہیں ویزے نہیں ملے۔ ایران ی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے رپورٹ کیا کہ جن افراد کو ویزے نہیں ملے ان میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر مہدی خراطی، فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہدایت ممبینی اور میڈیا ڈائریکٹر محسن متعمدکیا شامل ہیں۔ ویزوں کے حصول کی کوششیں جاری ہیں اور عملے کے ارکان میکسیکو میں ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے۔ امریکہ ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر اس عالمی کھیل کی میزبانی کر رہے ہیں جو بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ نے ورلڈ کپ کو جغرافیائی سیاسی مقابلے میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں دونوں فریقین اس ٹورنامنٹ کو سیاسی پوزیشننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایران نے ویزوں کے مسائل اور اس بڑھتے ہوئے احساس کی وجہ سے کہ ٹیم کی امریکہ میں موجودگی کم سے کم رکھنی چاہیے، اپنا اڈہ آخری لمحات میں ایریزونا سے میکسیکو کے شہر تیجوانا منتقل کر دیا۔ ایران کا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف گروپ جی میں ہوگا، جہاں وہ بیلجیم اور پھر سیئٹل میں مصر سے بھی کھیل ے گا۔ امریکہ نے کبھی باضابطہ طور پر نہیں کہا کہ وہ ایران ی ٹیم کو اپنی سرزمین پر نہیں چاہتا، لیکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ امریکہ ایران کو اپنے وفد میں ان افراد کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو اسلامی انقلابی گارڈ کور سے منسلک ہوں، جو ایران کی مسلح افواج کی ایک طاقتور شاخ ہے۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج، جو انقلابی گارڈز کے سابق کمانڈر ہیں، کو دسمبر میں واشنگٹن میں ٹورنامنٹ کے ڈرا کے لیے داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ایران کی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کی خواہش نے واشنگٹن کے ساتھ جنگ میں حل تک پہنچنے کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ پاشندیدہ نے کہا کہ ایران کا ورلڈ کپ میں شرکت کرنا، یہاں تک کہ اس ملک کی سرزمین پر جسے اس کا دشمن سمجھا جاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران امن چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت سست رہی ہے، دونوں فریقین ایک عبوری معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ وہ فوجی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس جنگ نے بین الاقوامی تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ورلڈ کپ کو ایک سیاسی میدان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کی ٹیم کو امید ہے کہ وہ فٹ بال کے ذریعے اپنے ملک کا مثبت چہرہ پیش کرے گی، لیکن ویزوں کے مسائل اور سیاسی کشیدگی نے ان کی تیاریوں کو متاثر کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے ساتھ مناسب سلوک کریں گے، لیکن پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یہ صورت حال ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک منفرد چیلنج پیش کرتی ہے، جہاں کھیل اور سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
ریاستہائے متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران کے ورلڈ کپ فٹ بال کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخلے کے ویزے مل گئے ہیں، تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق کچھ انتظامی عملے کے ویزے ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں میزبان ملک کسی ایسی قوم کا استقبال کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ جنگ میں ملوث ہو۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے جمعہ کے روز روئٹرز کو بتایا کہ کھلاڑیوں کو ویزے مل چکے ہیں، جبکہ ایران کے میکسیکو میں سفیر ابو الفضل پاشندیدہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ انہیں ویزے نہیں ملے۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے رپورٹ کیا کہ جن افراد کو ویزے نہیں ملے ان میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر مہدی خراطی، فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہدایت ممبینی اور میڈیا ڈائریکٹر محسن متعمدکیا شامل ہیں۔ ویزوں کے حصول کی کوششیں جاری ہیں اور عملے کے ارکان میکسیکو میں ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر اس عالمی کھیل کی میزبانی کر رہے ہیں جو بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ نے ورلڈ کپ کو جغرافیائی سیاسی مقابلے میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں دونوں فریقین اس ٹورنامنٹ کو سیاسی پوزیشننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایران نے ویزوں کے مسائل اور اس بڑھتے ہوئے احساس کی وجہ سے کہ ٹیم کی امریکہ میں موجودگی کم سے کم رکھنی چاہیے، اپنا اڈہ آخری لمحات میں ایریزونا سے میکسیکو کے شہر تیجوانا منتقل کر دیا۔ ایران کا پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف گروپ جی میں ہوگا، جہاں وہ بیلجیم اور پھر سیئٹل میں مصر سے بھی کھیلے گا۔ امریکہ نے کبھی باضابطہ طور پر نہیں کہا کہ وہ ایرانی ٹیم کو اپنی سرزمین پر نہیں چاہتا، لیکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ امریکہ ایران کو اپنے وفد میں ان افراد کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو اسلامی انقلابی گارڈ کور سے منسلک ہوں، جو ایران کی مسلح افواج کی ایک طاقتور شاخ ہے۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج، جو انقلابی گارڈز کے سابق کمانڈر ہیں، کو دسمبر میں واشنگٹن میں ٹورنامنٹ کے ڈرا کے لیے داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ایران کی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کی خواہش نے واشنگٹن کے ساتھ جنگ میں حل تک پہنچنے کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ پاشندیدہ نے کہا کہ ایران کا ورلڈ کپ میں شرکت کرنا، یہاں تک کہ اس ملک کی سرزمین پر جسے اس کا دشمن سمجھا جاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران امن چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت سست رہی ہے، دونوں فریقین ایک عبوری معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ وہ فوجی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس جنگ نے بین الاقوامی تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ورلڈ کپ کو ایک سیاسی میدان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کی ٹیم کو امید ہے کہ وہ فٹ بال کے ذریعے اپنے ملک کا مثبت چہرہ پیش کرے گی، لیکن ویزوں کے مسائل اور سیاسی کشیدگی نے ان کی تیاریوں کو متاثر کیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے ساتھ مناسب سلوک کریں گے، لیکن پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یہ صورت حال ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک منفرد چیلنج پیش کرتی ہے، جہاں کھیل اور سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں
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