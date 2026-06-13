ایران اور امریکا کے درمیان مذاکراتی تعطل: نفسیاتی برتری بمقابلہ عملی حقیقتیں

امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور مذاکراتی عمل میں مشکلات کا تجزیہ، جس میں دونوں فریقوں کے موقف، اسرائیل کے کردار اور عالمی اقتصادی اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
بین الاقوامی سیاست میں صرف نفسیاتی برتری کافی نہیں ہوتی، عملی حقائق اور معاشی ضروریات بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تنازعہ محض فوجی یا سفارتی نہیں بلکہ ایک طویل المعیاد سیاسی اور معاشی جنگ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گہری اعتماد کی کمی ہے جو کسی بھی ممکنہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکا ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا چاہتا ہے جبکہ ایران اپنی خودمختاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ یہی بنیادی اختلافات ہیں جنہوں نے دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے باوجود کوئی ٹھوس نتیجہ نکلنے سے روکے رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کی گئیں جن کا مقصد ایران ی معیشت کو مفلوج کرنا اور تہران کو نرم گوشہ اپنانے پر مجبور کرنا تھا۔ لیکن ان پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی داخلی ساخت کو برقرار رکھا اور اپنی پالیسیوں پر ڈٹا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ طاقتور ایران ی اداروں جیسے پاسدارانِ انقلاب کا کردار ہے، جو کسی بھی قسم کی رعایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکا کے اندر سیاسی تقسیم اور داخلی دباؤ اسے ایک متوازن پالیسی اپنانے سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بحران سالوں تک جاری رہنے کا امکان رکھتا ہے، جب تک کوئی فریق اپنی اسٹریٹجک پوزیشن تبدیل نہیں کرتا۔ اسرائیل کا کردار اس تنازعے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیل ایران کو وجودی خطرہ سمجھتا ہے اور اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹن پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔ اسرائیلی قیادت ایران کے ساتھ کسی بھی ڈیل کی مخالف ہے، خاص طور پر ایسی ڈیل جو ایران کو معاشی طور پر مضبوط کرے یا اسے علاقائی اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع دے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکا کی ایران پالیسی پر اسرائیل کا گہرا اثر ہے اور واشنگٹن کو اپنے اتحادی کی تشویش کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے کیونکہ امریکا ایک طرف ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز کا مسئلہ اس تنازعے کو عالمی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کی توانائی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ایران اس جغرافیائی برتری کو بخوبی استعمال کرتا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خلیجی ممالک سمیت پوری عالمی معیشت کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یورپی یونین اور ایشیائی ممالک بھی اس بحران سے براہ راست متاثر ہوں گے، اس لیے وہ بھی ایک پرامن حل کے خواہاں ہیں۔ لیکن جب تک دونوں فریق اپنے سخت موقف پر قائم ہیں، کوئی جامع معاہدہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے گا یا مزید کشیدگی، یہ دیکھنا باقی ہے.
بین الاقوامی سیاست میں صرف نفسیاتی برتری کافی نہیں ہوتی، عملی حقائق اور معاشی ضروریات بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تنازعہ محض فوجی یا سفارتی نہیں بلکہ ایک طویل المعیاد سیاسی اور معاشی جنگ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گہری اعتماد کی کمی ہے جو کسی بھی ممکنہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکا ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا چاہتا ہے جبکہ ایران اپنی خودمختاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ یہی بنیادی اختلافات ہیں جنہوں نے دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے باوجود کوئی ٹھوس نتیجہ نکلنے سے روکے رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کی گئیں جن کا مقصد ایرانی معیشت کو مفلوج کرنا اور تہران کو نرم گوشہ اپنانے پر مجبور کرنا تھا۔ لیکن ان پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی داخلی ساخت کو برقرار رکھا اور اپنی پالیسیوں پر ڈٹا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ طاقتور ایرانی اداروں جیسے پاسدارانِ انقلاب کا کردار ہے، جو کسی بھی قسم کی رعایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکا کے اندر سیاسی تقسیم اور داخلی دباؤ اسے ایک متوازن پالیسی اپنانے سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بحران سالوں تک جاری رہنے کا امکان رکھتا ہے، جب تک کوئی فریق اپنی اسٹریٹجک پوزیشن تبدیل نہیں کرتا۔ اسرائیل کا کردار اس تنازعے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیل ایران کو وجودی خطرہ سمجھتا ہے اور اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹن پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔ اسرائیلی قیادت ایران کے ساتھ کسی بھی ڈیل کی مخالف ہے، خاص طور پر ایسی ڈیل جو ایران کو معاشی طور پر مضبوط کرے یا اسے علاقائی اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع دے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکا کی ایران پالیسی پر اسرائیل کا گہرا اثر ہے اور واشنگٹن کو اپنے اتحادی کی تشویش کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے کیونکہ امریکا ایک طرف ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز کا مسئلہ اس تنازعے کو عالمی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کی توانائی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ایران اس جغرافیائی برتری کو بخوبی استعمال کرتا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خلیجی ممالک سمیت پوری عالمی معیشت کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یورپی یونین اور ایشیائی ممالک بھی اس بحران سے براہ راست متاثر ہوں گے، اس لیے وہ بھی ایک پرامن حل کے خواہاں ہیں۔ لیکن جب تک دونوں فریق اپنے سخت موقف پر قائم ہیں، کوئی جامع معاہدہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے گا یا مزید کشیدگی، یہ دیکھنا باقی ہے
امریکا ایران مذاکرات پابندیاں آبنائے ہرمز