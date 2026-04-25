ایران امریکہ مذاکرات: پاکستان میں نئی پیشرفت، براہ راست مذاکرات سے انکار

ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندوں کے درمیان پاکستان میں مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، تاہم ایران نے براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکی مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اسلام آباد میں ایران ی وزیر خارجہ سید عباس آراغچی اور پاکستان ی فوجی قیادت کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں علاقائی صورتحال اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جاری تناؤ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران ی سفارتخانے کے مطابق، ملاقات میں اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ نمائندے ایران ی نمائندوں کے ساتھ 'روبرو گفتگو' کریں گے، لیکن ایران ی سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ براہ راست مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان میں تین ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن جمعہ کو لبنانی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک کے جنوب میں اسرائیلی حملوں میں چھ افراد ہلاک ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے لبنان میں دیرپا امن کے امکان پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن مشرق وسطیٰ کی وسیع جنگ کو ختم کرنے کا معاہدہ کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، خاص طور پر جب ہوزمز کی تنگ گذرگاہ کو دوبارہ کھولنے کی جلدی ہے، جو دنیا کے تیل اور liquefied natural gas (LNG) کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ ایک انٹرویو میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ پیشکش کیا ہوگی، لیکن انہوں نے اصرار کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کو اپنا افزودہ یورینیم چھوڑنا ہوگا اور ہوزمز کی تنگ گذرگاہ سے تیل کی نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا۔ جب پوچھا گیا کہ امریکہ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، تو ٹرمپ نے کہا: 'میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم اب اقتدار میں موجود لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔' ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ امریکہ ایران کے بندرگاہوں پر ایک بلاک برقرار رکھے گا جب تک کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ جب پوچھا گیا کہ بلاک کو ہٹانے کے لیے کیا ضروری ہے، تو ٹرمپ نے کہا: 'میں اس سوال کا جواب بعد میں دے سکتا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پیشکش کر رہے ہیں۔' وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ وٹکوف اور کشنر ہفتہ کو پاکستان جائیں گے ' ایران ی وفد کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔' لیویٹ نے کہا کہ ' ایران یوں نے رابطہ کیا، جیسا کہ صدر نے ان سے کہا تھا، اور اس روبرو گفتگو کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مذاکرات 'امید ہے کہ ایک معاہدے کی طرف پیشرفت کریں گے۔' لیویٹ نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وانس، جنہوں نے دو ہفتے قبل اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور کی قیادت کی تھی جو کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوا، اس وقت شامل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ضروری ہوا تو ' پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں۔' ایران ی سرکاری ٹیلیویژن نے کہا کہ آراغچی کا امریکیوں سے ملنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اسلام آباد تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایران ی تجاویز کو 'منتقل' کرنے کا ایک پل ثابت ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ آراغچی علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے جاری کوششوں پر پاکستان ی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے وٹکوف اور کشنر کے ساتھ بات چیت کا براہ راست حوالہ نہیں دیا۔ ایک ایران ی ترجمان نے کہا کہ آراغچی جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پاکستان کے بعد عمان اور روس کا دورہ کریں گے جو اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف شروع کیا تھا۔ ہم پاکستان کے اسلام آباد میں سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ ایف ایم آراغچی امریکی عائد کردہ جنگ کی بحالی اور ہمارے خطے میں امن کی بحالی کے لیے ان کی جاری ثالثی اور نیک خواہشات کے ساتھ پاکستان ی اعلیٰ سطح کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ دور کی بات چیت کے بعد، دونوں فریقوں کو دوبارہ میز پر لانے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، ایران نے امریکہ کے اپنے بندرگاہوں پر بحری بلاک کے برقرار رہنے تک شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے.
اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس آراغچی اور پاکستانی فوجی قیادت کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں علاقائی صورتحال اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جاری تناؤ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سفارتخانے کے مطابق، ملاقات میں اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ نمائندے ایرانی نمائندوں کے ساتھ 'روبرو گفتگو' کریں گے، لیکن ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ براہ راست مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان میں تین ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن جمعہ کو لبنانی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک کے جنوب میں اسرائیلی حملوں میں چھ افراد ہلاک ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے لبنان میں دیرپا امن کے امکان پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن مشرق وسطیٰ کی وسیع جنگ کو ختم کرنے کا معاہدہ کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، خاص طور پر جب ہوزمز کی تنگ گذرگاہ کو دوبارہ کھولنے کی جلدی ہے، جو دنیا کے تیل اور liquefied natural gas (LNG) کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ ایک انٹرویو میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ پیشکش کیا ہوگی، لیکن انہوں نے اصرار کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کو اپنا افزودہ یورینیم چھوڑنا ہوگا اور ہوزمز کی تنگ گذرگاہ سے تیل کی نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا۔ جب پوچھا گیا کہ امریکہ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، تو ٹرمپ نے کہا: 'میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم اب اقتدار میں موجود لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔' ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ امریکہ ایران کے بندرگاہوں پر ایک بلاک برقرار رکھے گا جب تک کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ جب پوچھا گیا کہ بلاک کو ہٹانے کے لیے کیا ضروری ہے، تو ٹرمپ نے کہا: 'میں اس سوال کا جواب بعد میں دے سکتا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پیشکش کر رہے ہیں۔' وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ وٹکوف اور کشنر ہفتہ کو پاکستان جائیں گے 'ایرانی وفد کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔' لیویٹ نے کہا کہ 'ایرانیوں نے رابطہ کیا، جیسا کہ صدر نے ان سے کہا تھا، اور اس روبرو گفتگو کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مذاکرات 'امید ہے کہ ایک معاہدے کی طرف پیشرفت کریں گے۔' لیویٹ نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وانس، جنہوں نے دو ہفتے قبل اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور کی قیادت کی تھی جو کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوا، اس وقت شامل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ضروری ہوا تو 'پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں۔' ایرانی سرکاری ٹیلیویژن نے کہا کہ آراغچی کا امریکیوں سے ملنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اسلام آباد تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز کو 'منتقل' کرنے کا ایک پل ثابت ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ آراغچی علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے جاری کوششوں پر پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے وٹکوف اور کشنر کے ساتھ بات چیت کا براہ راست حوالہ نہیں دیا۔ ایک ایرانی ترجمان نے کہا کہ آراغچی جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پاکستان کے بعد عمان اور روس کا دورہ کریں گے جو اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف شروع کیا تھا۔ ہم پاکستان کے اسلام آباد میں سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ ایف ایم آراغچی امریکی عائد کردہ جنگ کی بحالی اور ہمارے خطے میں امن کی بحالی کے لیے ان کی جاری ثالثی اور نیک خواہشات کے ساتھ پاکستانی اعلیٰ سطح کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ دور کی بات چیت کے بعد، دونوں فریقوں کو دوبارہ میز پر لانے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، ایران نے امریکہ کے اپنے بندرگاہوں پر بحری بلاک کے برقرار رہنے تک شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے
