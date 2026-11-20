ایران و امریکا: عراقچی کا سفارتی حل اور ہرمز کی بندش پر زور
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکا سے ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے اور جنگ ختم کرنے کا راستہ سفارتی ہے، تاہم یورینیم کی منتقلی اور آبنائے ہرمز کی بندش پر سخت موقف اختیار کیا گیا ہے۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تازہ بیان میں تصدیق کی ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا مسلسل تبادلہ جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے اور تنازعے کو حل کرنے کے لیے سفارتی راستہ اب بھی ممکن ہے۔ ایران کی حکومت مزید عسکری تصادم سے بچنے اور مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی خواہش مند ہے۔
سفارتی کوششوں اور معاہدے کی شرائط
عباس عراقچی نے اپنے بیان میں تفصیل سے بتایا کہ ایران ایسا بین الاقوامی معاہدہ چاہتا ہے جو مستقبل میں کسی بھی جنگ یا عسکری کارروائی کو روکنے کا ضامن بن سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا کی جانب سے سنجیدگی کی ضمانتیں حاصل کیے بغیر مذاکرات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے امریکا کو اپنی پالیسیوں میں واضح تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے تنازعات کا امکان کم سے کم ہو سکے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
جوہری یورینیم کی منتقلی کے خلاف مؤقف
ایران کی وزارت خارجہ کے سربراہ نے ایک اہم نکتے پر زور دیا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو اپنے خطے سے باہر منتقل کرنے کی کسی بھی شرط پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے (این پی ٹی) کے تحت اس کا مؤقف اور جوہری نظریہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کی نگرائی کے لیے بین الاقوامی طریقہ کار کو اپنایا جائے، نہ کہ ملک کی سالمیت کو ختم کرتے ہوئے یورینیم کو دیگر ممالک میں بھیجا جائے۔
آبنائے ہرمز کی بندش اور علاقائی اثرات
علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے عباس عراقچی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کی شرائط کے پورے ہونے تک بند رہے گی۔ یہ آبنائے عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی بندش یا محدود رسائی عالمی مارکیٹوں پر بھاری اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایران کا مؤقف ہے کہ جب تک امریکا اور دیگر مغربی طاقتیں اپنا دباؤ نہیں ہٹائیں گی، یہ اہم بحری راستہ اپنی مکمل آزادی سے محروم رہے گا۔
عالمی ردعمل اور مستقبل کے ممکنہ مراحل
اس تناظر میں عالمی برادری کی جانب سے بھی مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور پر جب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہ دینے کی سخت نوٹس دی تھی۔ دوسری جانب، بھارتی شہریوں کے خلاف سازشوں سے متعلق دیگر واقعات بھی علاقائی امن کے لیے چیلنجز کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ تاہم، موجودہ صورتحال میں ایران کی جانب سے جاری سفارتی چینلز کو فعال رکھنا اور باہمی تفہیم پیدا کرنا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکا اور ایران کے درمیان ثالثوں کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں مثبت پیش رفت ہوتی ہے، تو آبنائے ہرمز کی بندش ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، تو خطے میں اضافی کشیدگی برقرار رہنے کا خطرہ ہے۔ ایران کا ابھی تک کا مؤقف ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن اس کی شرائط اور مفادات کو بھی برقرار رکھنا اس کے لیے ترجیحی اصول ہے۔
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