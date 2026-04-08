ایران نے عالم اسلام کی لاج رکھی، امن مذاکرات میں حکومت کا ساتھ دیں گے: محمود اچکزئی

قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ایران نے پورے عالم اسلام کی لاج رکھی ہے اور امن مذاکرات میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران اور امریکہ نے ہم پر بھروسہ اس لیے کیا ہے کہ ہم دونوں کی بات درست طریقے سے آگے پہنچائیں گے اور امن مذاکرات کے لیے ہماری غیر مشروط حمایت حاصل ہے۔ محمود خان اچکزئی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان کو موجودہ حالات میں مل بیٹھ کر ملک کو آگے بڑھانے کا کہا تھا اور امن کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں، پاکستان کے لیے کوئی پاگل ہی ہوگا جو امن کے ساتھ نہ ہو، امن مذاکرات کے لیے ہماری غیر مشروط حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو مرنے مارنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جمہوریت کے لیے مل کر کچھ نکات پر اتفاق کرنا چاہیے اور پارلیمان کو پالیسی سازی کا مرکز بنانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو توڑنے کی ناکام کوششیں کی گئیں مگر وہ نہیں ٹوٹا تو اب بات چیت کریں، میں اور علامہ راجا ناصر عباس دونوں بانی پی ٹی آئی کو راضی کرلیں گے اور خیبر پختونخوا میں جتنی مقبولیت پی ٹی آئی کو ملی ہے اسے ملک کے لیے استعمال کریں گے۔ قائد حزب اختلاف نے سوال اٹھایا کہ ملک کے مقبول ترین آدمی کو جیل میں رکھنا کون سے حالات کا تقاضا ہے اور چین کی جانب سے افغانستان کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی بات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب حکومت کے امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔\چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کی زندگی میں یکجہتی کے مراحل آتے ہیں اور ہم سیز فائر کے لیے جس جس نے بھی کردار ادا کیا ہے اسے سراہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مسلم دنیا کو آپس میں لڑنے سے پاکستان نے بچایا ہے اور امید ہے کہ یہ سیز فائر مستقل جنگ بندی بنے گی۔ انہوں نے امن مذاکرات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ ہم اپنے شکوے شکایات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ملک کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج جس سے ہماری پہچان ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کی صحت کے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مسئلے اور ان کی مرضی کے ڈاکٹروں کو علاج نہ کرنے دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر کی اہلیہ تک کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، حکومتی وفد اپوزیشن کے پاس آیا ہے اور ہم نے انہیں مثبت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ باہر والوں کو جوڑا جائے اور اپنوں کو توڑا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری سیاسی کمیٹی نے بھی مشاورت کی ہے۔ بیرسٹرگوہر علی خان نے کہا کہ آج عدالتی حکم پر وکیل سلمان صفدر کی ملاقات بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ہوئی ہے اور ہم نے بانی چیئرمین کی ہدایت پر کل کا جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
