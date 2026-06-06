ایران لبنانی صدر عون کے بیان پر رد عمل دکھاتی: حقیقی دشمان سے بچاؤ

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنانی صدر جوزف عون کے بیان پر تعلیمات جاری کیں جن میں ایران کو لبنان میں مداخلت کرنے کے الزامات دیے گئے تھے۔ ایرانی عراقچی نے کہا کہ صدر عون اپنے حامیوں کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔
ایران نے کہا ہے کہ لبنان ی صدر جوزف عون نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں ملک کو حقیقی دشمان سے بچانے چاہیں۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغعی نے کہا کہ لبنان ی صدر نے اپنے حامیوں کی طرف پیٹ پھیر لیا اور وہ ان لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں جو اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ عراقچی نے صدر عون کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جن میں ایران کو لبنان کے معاملات میں مداخلت کرنے Kay ا Sopht Ky thy۔ عراقچی نے کہا کہ صدر عون کے بیان ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ایران نے لبنان کا ایک پانçon حصہ قبضہ کر لیا ہے، لبنان ی آبادی کا ایک چوتھائی حصے کو بے گھر کر دیا ہے اور ملک کی روزانہ بمباری کر رہی ہے۔ لبنان ی صدر کے سامنے ایران ی وزیر خارجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا: "میاں صاحب!
لبنان کو حقیقی دشمان سے بچائیں۔ اگر ایران کا ارادہ لبنان کو世人 تبادلے کے طور پر استعمال کرنا ہوتا تو امریکا کے ساتھ معاملہ کسی بھی وقت ہو جاتا۔" ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران لبنان کی تنزلی میں مداخلت نہیں کرتی۔ ٹرمپ نے کہا کہ uranium تک رسائی کے لئے ایران کا معاہدہ ضروری نہیں ہے
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