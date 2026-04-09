ایران کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 250 سے زائد ہلاکتیں

لبنان میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے حملے جاری، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، بیروت سب سے زیادہ متاثر، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، مزید بحران کا خدشہ۔
لبنان میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل ی حملے جاری، 250 سے زائد ہلاکتیں ، 1100 سے زائد زخمی، بیروت سب سے زیادہ متاثر، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، بحران کے مزید گہرے ہونے کا خدشہ۔\ بیروت (ویب ڈیسک) - ایران کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان بھر میں شدید اور بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ لبنان کی سول ڈیفنس اور وزارت صحت کے مطابق، اب تک ملک بھر میں اسرائیل ی حملوں میں کم از کم 254 افراد ہلاک اور 1,100 سے
زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ مزید لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دارالحکومت بیروت سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 92 افراد ہلاک اور 742 زخمی ہوئے، جبکہ بیروت کے جنوبی مضافات میں 61 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ، بعلبک میں 18، حرمیل میں 9، نباتیہ میں 28، صیدا میں 12 اور صور میں 17 اموات کی اطلاعات ہیں۔\لبنانی وزارت صحت کے مطابق، صرف ایک دن کے حملوں میں 112 افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے ہسپتالوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور عوام سے خون کے عطیات دینے کی اپیل کی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بیروت میں مسلسل دھماکوں کی گونج سنائی دی رہی ہے، متعدد علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے، جس سے پہلے سے کشیدہ صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ دوسری جانب، اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ کارروائیاں اب تک کی جنگ کی سب سے بڑی اور سب سے مربوط مہم کا حصہ ہیں، جس میں لبنان بھر میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں بقاع وادی اور جنوبی علاقے شامل ہیں، جن میں حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور دیگر فوجی تنصیبات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوتی، جبکہ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ حزب اللہ کو ان حملوں میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔\موجودہ صورتحال نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے انسانی بحران کے مزید خراب ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ طبی سہولیات پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جس سے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امدادی کارکن دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ ملبے سے لوگوں کو نکالا جا سکے، لیکن تباہی کا دائرہ وسیع ہونے کی وجہ سے ان کی کوششیں سست روی کا شکار ہیں۔ شہریوں کو پانی، خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس سے انسانی المیے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری سے فوری امداد کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کی مدد کی جا سکے اور بحران پر قابو پایا جا سکے
اسرائیل لبنان حملے جنگ بندی ہلاکتیں بیروت حزب اللہ ایران بحران
United States Latest News, United States Headlines
