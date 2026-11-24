ایران میں شرح پیدائش کا تاریخی گرانی، مجتبیٰ خامنہ ای کا نوجوانوں سے جلد شادی کی اپیل
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے شرح پیدائش کو 2.1 تک لانے کے لیے نوجوانوں سے جلد شادی اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی درخواست کی ہے۔
ایران ی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے نوجوانوں کو فوری طور پر شادی کرنے اور زیادہ اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اسے ملکی طاقت اور ترقی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا یہ مؤقف ایران ی سال مارچ 2026 کے اختتام پر سامنے آیا ہے، جب ملک میں شرح پیدائش فی خاتون گھٹ کر 1.34 بچوں تک پہنچ گئی ہے۔
آبادی کے اعداد و شمار اور موجودہ بحران
ایران وائر کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2026 میں ختم ہونے والے ایرانی سال کے دوران شرح پیدائش فی خاتون صرف 1.34 بچوں تک پہنچ گئی، جبکہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ شرح تقریباً 2.1 ہونی چاہیے۔Also readFlood affectees given ownership rights of new houses in Sindh
شادیوں کی رجسٹریشن میں بھی بہت بڑا گراوٹ آئی ہے، جس میں 2010 میں تقریباً 8 لاکھ 90 ہزار شادیاں ہوئیں تھیں جو کہ 2026 میں کم ہوکر تقریباً 4 لاکھ 31 ہزار رہ گئیں۔
مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے پیغام میں ان اعداد و شمار کی روشنی میں سابق آبادی پالیسیوں کی خامیوں کو دور کرنے اور نئی نسل کی تعداد بڑھانے کو قومی ترجیح قرار دیا ہے۔
نوجوانوں اور خاندانوں کے لیے نئے اقدامات
ایرانی سپریم لیڈر نے کم عمری میں شادیوں کو آسان بنانے، بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی، انفرادی صحت بہتر بنانے اور خاندانی اقدار کو فروغ دینے کے لیے جامع اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔
انہوں نے حکام پر زور دیا کہ نوجوانوں سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو آبادی میں اضافے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں شعور پیدا ہو سکے۔
مجتبیٰ خامنہ ای نے وضاحت کی کہ خاندانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنیادی سہولتوں کو بہتر بنانا اس عمل کا ناگزیر حصہ ہے اور اس پر فوری عملدرآمد ضروری ہے۔
معاشی اور اجتماعی اثرات اور مستقبل کے منصوبے
ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کی مستقبل کی آبادی میں اضافہ سائنسی، ثقافتی، معاشی اور سماجی ترقی کے نئے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملکی آبادی میں اضافہ دشمنوں کی دھمکیوں اور عزائم کا مقابلہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا اور یہ قومی سلامتی کا اہم جزو ہے۔
یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران میں شرح پیدائش مسلسل کم ہو رہی ہے جس سے حکمران طبقے کو گہری تشویش لاحق ہے۔
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