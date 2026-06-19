ایرانی ایک عدالت نے مشہور گلوکارہ پراستو احمدی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے آٹھ افراد کو 74 کوڑوں کی سزا اور دو سال کے لیے بیرونِ ملک سفر اور فنی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے پابندی کے ساتھ سزا سنائی ہے۔ یہ سزا 2024 میں یوٹیوب پر نشر ہونے والی ایک آن لائن پرفارمنس کے بعد دی گئی جس میں گلوکارہ نے حجاب کے بغیر وطن پرستانہ نغمہ پیش کیا تھا۔ انسانی حقوق کارکن اور وکلاء نے اس سزا کو غیر اخلاقی مواد کے الزامات کے تحت营运 کی گئی سخت پابندی قرار دیا ہے اور اس کا ایران میں اظہارِ رائے اور فنکارانہ آزادیوں پر دباؤ کو ظاہر کرتے ہوئے غیر متناسب سزا مانا گیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور کئی بین الاقوامی ڈSale_price نے اس معاملے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور خواتین کے بنیادی حقوقی جمہوریت کی World Record میں شامل اس واقعے کی تحقیقات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
ایرانی عدالت نے گلوکارہ پراستو احمدی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے آٹھ افراد کو مبینہ طور پر 2024 میں نشر ہونے والی ایک آن لائن میوزک پرفارمنس کے بعد سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ایرانی عدالت نے گلوکارہ اور پروڈکشن ٹیم کے ارکان کو 74 کوڑوں، دو سال تک بیرونِ ملک سفر پر پابندی اور دو سال تک فنی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکنے کی سزا سنائی ہے۔ یہ کارروائی اس لائیو کنسرٹ کے بعد کی گئی جس میں 29 سالہ پراستو احمدی نے دسمبر 2024 میں یوٹیوب پر نشر ہونے والی ایک پرفارمنس کے دوران حجاب کے بغیر وطن پرستانہ نغمہ ''از خون جوانان وطن'' پیش کیا تھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی اور بعد ازاں لاکھوں افراد نے اسے دیکھا۔ اطلاعات کے مطابق گلوکارہ اور چند موسیقاروں کو ویڈیو نشر ہونے کے فوراً بعد مختصر وقت کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ بعد ازاں حکام نے ویڈیو کی اشاعت کے حوالے سے باقاعدہ قانونی کارروائی شروع کی۔ عدالتی دستاویزات کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کے کارکنوں اور وکلا کا کہنا ہے کہ فنکاروں پر ''عوامی اخلاقیات کے خلاف مواد'' تیار اور شائع کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ایرانی عدلیہ کے سرکاری ذرائع نے ابھی تک فیصلے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکا میں قائم سینٹر فار ہیومن رائٹس اِن ایران کی نمائندہ بہار قندھاری نے کہا کہ صرف گانا گانے اور حجاب کے بغیر عوام کے سامنے آنے پر 74 کوڑوں کی سزا انسانی حقوق کی صورتحال پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران میں اظہارِ رائے اور فنکارانہ آزادیوں پر دباؤ بدستور برقرار ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل معین خزائلی نے بھی اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ایرانی فوجداری قانون کے تحت خواتین کا گانا گانا یا موسیقی پیش کرنا بذاتِ خود جرم نہیں، اس لیے ایسی سرگرمیوں کو غیر اخلاقی مواد قرار دینا قانونی بنیادوں سے محروم دکھائی دیتا ہے۔ ادھر ایرانی نژاد برطانوی اداکارہ نازنین بنیادی اور جلاوطنی اختیار کرنے والی ایرانی اداکارہ ستارہ ملکی سمیت متعدد فنکاروں نے بھی پراستو احمدی کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ستارہ ملکی کا کہنا تھا کہ پراستو احمدی کی پرفارمنس نے انہیں مزاحمت اور امید کا نیا حوصلہ دیا اور یہ ثابت کیا کہ ایرانی خواتین اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، اس معamlے میں ایرانی قانونی نظام کے تحت خواتین پر بے پناہ پابندیوں کے خلافoon تشویش پھیل رہی ہے۔ انسانی حقوق تنظیمیں اس سزا کو انتہائی سنگین اور غیر متناسب قرار دے رہی ہیں، جبکہ حکومتی migrating authorities اسے سماجی اخلاقیات کی حفاظت کے ذریعے کی جارہی تحریک کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی معاشرے اس واقعے کو ایران میں اظہارِ رائے کی آزادی اور خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک کنارہنگی کا نمونہ سمجھ رہے ہیں۔ خواتین کی فني控制在 اور ان کی مذہبی اوپورا meander کی اقسام پر عائد کردہ پابندیوں کے باعث، اب حتی کے ایک عام پرفارمنس بھى][سخت پابندیوں کا نشانہ بن سکتا ہے۔ گلوکارہ پراستو احمدی کی پرفارمنس اور اس کے نتیجے میں سخت سزاؤں پر world mein کئی مذہبی نظاموں کے درمیان آزادی کے تصورات کی against کی گئی ہے۔ یہ کم本身就是 اظہارِ رائے اور مذہبی تعبیر کے راستے میں آنے والے track查询 سزا کا اشتہار ہے۔ عالمی سطح پر یہ واقعہ Iran کی بین الاقوامی hardliners کے بارے میں اکیڈمک research میں ایک points major بنا سکتا ہے.
ایرانی عدالت نے گلوکارہ پراستو احمدی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے آٹھ افراد کو مبینہ طور پر 2024 میں نشر ہونے والی ایک آن لائن میوزک پرفارمنس کے بعد سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ایرانی عدالت نے گلوکارہ اور پروڈکشن ٹیم کے ارکان کو 74 کوڑوں، دو سال تک بیرونِ ملک سفر پر پابندی اور دو سال تک فنی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکنے کی سزا سنائی ہے۔ یہ کارروائی اس لائیو کنسرٹ کے بعد کی گئی جس میں 29 سالہ پراستو احمدی نے دسمبر 2024 میں یوٹیوب پر نشر ہونے والی ایک پرفارمنس کے دوران حجاب کے بغیر وطن پرستانہ نغمہ ''از خون جوانان وطن'' پیش کیا تھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی اور بعد ازاں لاکھوں افراد نے اسے دیکھا۔ اطلاعات کے مطابق گلوکارہ اور چند موسیقاروں کو ویڈیو نشر ہونے کے فوراً بعد مختصر وقت کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ بعد ازاں حکام نے ویڈیو کی اشاعت کے حوالے سے باقاعدہ قانونی کارروائی شروع کی۔ عدالتی دستاویزات کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کے کارکنوں اور وکلا کا کہنا ہے کہ فنکاروں پر ''عوامی اخلاقیات کے خلاف مواد'' تیار اور شائع کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ایرانی عدلیہ کے سرکاری ذرائع نے ابھی تک فیصلے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکا میں قائم سینٹر فار ہیومن رائٹس اِن ایران کی نمائندہ بہار قندھاری نے کہا کہ صرف گانا گانے اور حجاب کے بغیر عوام کے سامنے آنے پر 74 کوڑوں کی سزا انسانی حقوق کی صورتحال پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران میں اظہارِ رائے اور فنکارانہ آزادیوں پر دباؤ بدستور برقرار ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل معین خزائلی نے بھی اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ایرانی فوجداری قانون کے تحت خواتین کا گانا گانا یا موسیقی پیش کرنا بذاتِ خود جرم نہیں، اس لیے ایسی سرگرمیوں کو غیر اخلاقی مواد قرار دینا قانونی بنیادوں سے محروم دکھائی دیتا ہے۔ ادھر ایرانی نژاد برطانوی اداکارہ نازنین بنیادی اور جلاوطنی اختیار کرنے والی ایرانی اداکارہ ستارہ ملکی سمیت متعدد فنکاروں نے بھی پراستو احمدی کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ستارہ ملکی کا کہنا تھا کہ پراستو احمدی کی پرفارمنس نے انہیں مزاحمت اور امید کا نیا حوصلہ دیا اور یہ ثابت کیا کہ ایرانی خواتین اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، اس معamlے میں ایرانی قانونی نظام کے تحت خواتین پر بے پناہ پابندیوں کے خلافoon تشویش پھیل رہی ہے۔ انسانی حقوق تنظیمیں اس سزا کو انتہائی سنگین اور غیر متناسب قرار دے رہی ہیں، جبکہ حکومتی migrating authorities اسے سماجی اخلاقیات کی حفاظت کے ذریعے کی جارہی تحریک کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی معاشرے اس واقعے کو ایران میں اظہارِ رائے کی آزادی اور خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک کنارہنگی کا نمونہ سمجھ رہے ہیں۔ خواتین کی فني控制在 اور ان کی مذہبی اوپورا meander کی اقسام پر عائد کردہ پابندیوں کے باعث، اب حتی کے ایک عام پرفارمنس بھى][سخت پابندیوں کا نشانہ بن سکتا ہے۔ گلوکارہ پراستو احمدی کی پرفارمنس اور اس کے نتیجے میں سخت سزاؤں پر world mein کئی مذہبی نظاموں کے درمیان آزادی کے تصورات کی against کی گئی ہے۔ یہ کم本身就是 اظہارِ رائے اور مذہبی تعبیر کے راستے میں آنے والے track查询 سزا کا اشتہار ہے۔ عالمی سطح پر یہ واقعہ Iran کی بین الاقوامی hardliners کے بارے میں اکیڈمک research میں ایک points major بنا سکتا ہے
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