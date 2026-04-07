ایرانی عوام کا دفاع وطن کے لیے جذبہ: ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شمولیت کے لیے تیار

امریکی صدر کی جانب سے دھمکیوں کے بعد، ایرانی عوام نے ملک کے دفاع کے لیے فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک کروڑ سے زائد افراد نے رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کروا لی ہے۔
ایران ی عوام نے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شمولیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے جارحانہ پریس کانفرنس کے بعد ایران ی عوام میں غیر معمولی جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد نے ملک کے دفاع کے لیے خود کو پیش کیا۔ ایران ی وزیر داخلہ کے مطابق، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ محاذ آرائی کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ دس دنوں میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنی رجسٹریشن مکمل کرائی ہے۔ یہ تعداد مسلسل
بڑھ رہی ہے اور گزشتہ روز رجسٹریشن میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔\حکومت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ قومی خودمختاری کے تحفظ کے لیے فوج کا حصہ بنیں، جس پر شہریوں نے بھرپور اور تیز رفتار ردعمل ظاہر کیا۔ اس صورتحال میں، ایرانی عوام کا یہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ملک کی سالمیت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے اور ایران کے تمام پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی کے جواب میں، ایرانی حکومت نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ رجسٹریشن کا عمل بدستور جاری ہے اور ملک کے کونے کونے سے شہری دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہو کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی ویڈیوز نشر کی ہیں، جن میں انہیں جنگی تیاریوں اور ملک کے دفاع کے عزم کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔\اس کے علاوہ، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایرانی خزانے کو نشانہ بنانے اور امن منصوبے پر سخت ردعمل کے باوجود، ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو اس کے مستقل مؤقف کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران کے عوام کا یہ جذبہ اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات، خطے میں ایک مضبوط اور متحد ایران کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں، ایران کی جانب سے اپنی خودمختاری کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
