ایران نے عالمی جنگ کا انتباہ؛ فوجی صلاحیتوں پر امریکہ کو للکارا

ایران کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ ایک بڑی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور کہا کہ امریکہ ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکتا۔
ایران کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ان کے ملک کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس کے نتائج دنیا کے لیے انتہائی ہولناک ہوں گے اور یہ ایک وسیع عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایران ی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کرنے میں ناکام رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیت وں کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے ممکنہ حملے کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے کے لیے
پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے امریکہ کو ایک سخت اور دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس بار اس کا ردعمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں تیار کیے گئے ایران کے جدید ترین میزائل اس جوابی کارروائی کا حصہ ہوں گے۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے تھے، جس کے جواب میں ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کیں۔ ان دونوں فریقین کے درمیان تقریباً 40 روز تک شدید کشیدگی اور فوجی جھڑپیں جاری رہیں، جس نے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا تھا۔ تاہم، پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک دو ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان مذاکرات ہوئے، جنہیں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اس طرح کے بیانات خطے میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال اور کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور اس کے علاقائی اور عالمی سطح پر دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ تناؤ خاص طور پر اس وقت تشویشناک ہے جب حال ہی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے امریکہ کی جانب سے پیش کردہ نئی تجاویز کا جائزہ لیا ہے، جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس دوران، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، جسے مودی سرکار نے تصدیق کر دی ہے، جو خطے میں جاری تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کی جانب سے یہ خبردار عالمی سطح پر ایک تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کا بیان صرف ایران کی دفاعی آمادگی کا اعلان نہیں بلکہ ایک برملا انتباہ ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی جارحیت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ بیان اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے اور اسے اپنی خودمختاری کا ایک لازمی جزو سمجھتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہونے کا دعویٰ دراصل ایران کی خود انحصاری اور اپنی دفاعی صنعتی بنیاد کو مضبوط کرنے کی صلاحیت کا اعتراف ہے۔ اس بیان کی روشنی میں، حالیہ تاریخ میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی فوجی کشیدگی اور اس کے بعد ہونے والے مذاکرات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 40 روز تک جاری رہنے والی جھڑپیں اور اس کے بعد پاکستان کی مداخلت سے جنگ بندی کا حصول، ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں تناؤ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ حقیقی تھا۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو اس تناؤ کو کم کرنے کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن ایران کے حالیہ بیان سے لگتا ہے کہ سفارتی کوششیں ابھی بھی چیلنجز کا شکار ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، ایران کی جانب سے ایسے بیانات محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ یہ خطے میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا عکاس ہیں۔ اگر بین الاقوامی سطح پر سفارتی راستے ناکام ہوئے اور تناؤ کو کم کرنے کے بجائے بڑھایا گیا، تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت جب پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر امریکہ کی نئی تجاویز پر غور کر رہے ہیں، جو اس علاقے میں امن و استحکام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ان تجاویز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ، آبنائے ہرمز میں بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ، جس کی تصدیق مودی سرکار نے کی ہے، خطے میں عدم استحکام کو بڑھانے والا ایک اور عنصر ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں مختلف قوتوں کے درمیان کشیدگی کس حد تک بڑھ چکی ہے اور کس طرح تجارتی راستے بھی خطرات سے دوچار ہیں۔ ان تمام واقعات کا مجموعی طور پر تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے اور یہاں امن و استحکام کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس سفارتی کوششوں کی اشد ضرورت ہے۔
