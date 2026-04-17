ایران کے ساتھ جنگ ناگزیر تھی، ٹرمپ کا دعویٰ: امن کا عزم اور دفاعی مضبوطی پر زور

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے باعث حالات جنگ کی طرف بڑھے، تاہم اب امن قائم ہوگا۔ انہوں نے امریکی دفاعی صلاحیتوں کو بہترین قرار دیا اور ریپبلکنز کی انتخابی کامیابی پر زور دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کے خواہاں نہیں تھے، لیکن ایران کے ایٹمی پروگرام کے باعث ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ جنگ کا ہونا ناگزیر ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق، ایران کے ساتھ جاری کشیدگی بالآخر خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوگی اور امن کا قیام ہی حتمی مقصد ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات کے حل کا بہترین راستہ مذاکرات اور امن معاہدے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران امریکی دفاعی نظام کی مضبوطی اور صلاحیتوں کو
اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایک موقع پر ایران نے امریکی طیارے پر 111 راکٹ فائر کیے، لیکن امریکی دفاعی نظام نے ان تمام حملوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے فخر سے اعلان کیا کہ امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی عسکری برتری کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملکی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم انتخابات میں کامیابی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ریپبلکنز کامیابی حاصل کریں گے اور اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ایک اہم اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملازمین کو دی جانے والی انعامی رقم یعنی ٹپس پر ٹیکس عائد کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بیان کاروباری حلقوں اور ملازمین کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بالآخر امن ہی واحد راستہ ہے اور امید ظاہر کی کہ حزب اللہ ایک معقول رویہ اختیار کرے گی۔ ان کے اس بیان سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ امریکہ خطے میں استحکام کا خواہاں ہے اور سیاسی حل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق رائے کی خبروں کے تناظر میں، صدر ٹرمپ کے بیانات امن کے قیام کی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اہم نکتہ اٹھایا جب انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی 'اسرائیل فرسٹ' پالیسی کو ترک کرکے معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ اس بیان کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ اب کسی ایک ملک کی ترجیح کے بجائے وسیع تر مفادات اور بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہوگا۔ یہ بیان ایران کے حوالے سے حالیہ تناؤ کے تناظر میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ حالیہ خبروں کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث حالات جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے بار بار جنگ سے بچنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ موقف کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن ایران کے ایٹمی پروگرام نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا، ایک پیچیدہ صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ امریکی دفاعی نظام نے ایران کے حملوں کو ناکام بنایا، دراصل امریکہ کی دفاعی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے۔ امریکی صدر کے بیانات ریپبلکن پارٹی کے لیے انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مڈ ٹرم انتخابات قریب ہیں اور ٹرمپ کی مقبولیت اور ان کی پالیسیوں کی کامیابی ان انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ٹپس پر ٹیکس عائد نہ کرنے کا بیان عوام میں ان کی حمایت کو بڑھا سکتا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ ایک نازک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ حزب اللہ کے کردار کے بارے میں صدر ٹرمپ کا بیان مستقبل کے ممکنہ مذاکرات اور تعلقات کی نوعیت کا اشارہ دیتا ہے۔ امن کا قیام خطے کے لیے ناگزیر ہے اور امریکہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا خواہاں نظر آتا ہے۔ 'اسرائیل فرسٹ' پالیسی سے نکلنے کا اعلان امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بیان ایران کے تناظر میں دیا گیا ہے، لیکن اس کے وسیع تر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے بین الاقوامی تعلقات اور معاہدوں کے تئیں رویے میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر، صدر ٹرمپ کے بیانات امریکہ کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ جنگ سے گریز، دفاعی مضبوطی، انتخابی کامیابی، اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششیں ان کے بیانات کا مرکزی حصہ ہیں۔ یہ تمام عوامل امریکہ کے عالمی کردار اور مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ ایٹمی پروگرام امن امریکی فوج لبنان اسرائیل حزب اللہ ریپبلکنز