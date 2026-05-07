ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں اور آبنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول

ایران امریکی تجاویز کا جواب پاکستانی ثالثوں کے ذریعے بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا انتظامی ادارہ قائم کر دیا گیا ہے۔
ایران اور ریاستہائے متحدہ امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اس نازک موڑ پر اب ایک نئی سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے امریکی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی اور سفارتی تجاویز کا جواب آج پاکستان ی ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن پہنچائے جانے کا قوی امکان ہے۔ تہران نے اس حوالے سے اپنی ترجیحات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت اس کی اولین اور واحد ترجیح صرف اور صرف جاری جنگ کا مکمل خاتمہ اور ایران پر عائد تمام سخت عالمی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق ایران ی حکام اب بھی امریکی تجاویز کے ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ کسی بھی ایسی شرط کو قبول نہ کیا جائے جو ملک کے مفادات کے منافی ہو۔ اگرچہ تہران کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن ایران ی پارلیمنٹ کے ایک بااثر رکن اور سابق وزیر خارجہ نے واضح اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے جواب آج ہی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اس وقت دونوں طاقتور ممالک کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ خطے میں مزید خون خرابے کو روکا جا سکے۔ ایران ی حکام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ موجودہ مرحلے پر تہران اپنے متنازعہ جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جوہری پروگرام ایک الگ مسئلہ ہے جبکہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ ہے تاکہ خطے میں استحکام واپس آ سکے۔ ایران نے اپنی شرائط میں یہ مطالبہ بھی شامل کیا ہے کہ جنگ بندی کی ضمانت براہِ راست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل دے تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا راستہ روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ تہران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکا تمام معاشی پابندیاں ختم کرے اور آبنائے ہرمز کو بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ ایران ی قیادت کا یہ بھی ماننا ہے کہ ماضی میں امریکا نے مذاکرات کے دوران ہمیشہ دھوکہ دہی کا رویہ اپنایا ہے اور کئی بار معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جسے ایران ی صدر نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تعبیر کیا ہے۔ ایران ی موقف کے مطابق اگر یہ تمام بنیادی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو تہران دوسرے مرحلے میں اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت پر آمادگی ظاہر کر سکتا ہے۔ سفارتی کوششوں کے متوازی ایران نے اپنی تزویراتی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تہران نے آبنائے ہرمز میں اپنی نگرانی اور کنٹرول کو مزید سخت کرتے ہوئے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کر دیا ہے۔ ایران ی حکام کا دعویٰ ہے کہ اب آبنائے ہرمز میں بحری نظام مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور اب وہاں سے گزرنے والے تمام تجارتی اور فوجی جہازوں کو لازمی طور پر ایران ی حکام کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی یہ نئی پالیسی خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں، خاص طور پر امریکی بحری بیڑوں کی موجودگی اور عالمی توانائی کی سپلائی لائنز پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے جواب میں اپنائی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے عالمی تیل تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، لہٰذا اس راستے پر کسی بھی قسم کی بندش یا سخت کنٹرول پوری دنیا کی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر براہِ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر امریکی انتظامیہ ایران کی ان سخت شرائط پر عملدرآمد کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ خطے کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی اور ممکنہ طور پر فوجی آپریشنز کا خاتمہ ہو سکے گا۔ تاہم، فرانسیسی تجارتی جہاز پر ہونے والے حملے اور عملے کے زخمی ہونے کے واقعات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ عالمی برادری اس وقت بے چینی سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہونے والی اس خط و کتابت کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ کسی بھی غلط فہمی یا مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان کا اس عمل میں ثالث بننا اس بات کی دلیل ہے کہ خطے کے ممالک اب جنگ کے بجائے سفارتی حل کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے خواہشمند ہیں تاکہ اقتصادی تباہی سے بچا جا سکے اور امن کی بحالی ممکن ہو.
