ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازع میں نیا خطرناک مرحلہ شروع کرنے کا اعلان

ایرانی کمانڈر کا اعلان: فتح اور خیبر شکن میزائلوں سے حملے تیز کرنے کا عندیہ۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، بین الاقوامی ردعمل۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو سخت پیغام۔
تہران: ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز ( IRGC ) کے ایک اعلیٰ کمانڈر، بریگیڈیئر جنرل سید مجید موسوی نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع میں ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں، جنرل موسوی نے کہا کہ جنگ کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور فتح اور خیبر شکن میزائل لانچرز کا استعمال کرتے ہوئے حملے تیز کیے جائیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل سید مجید موسوی، جو IRGC ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر ہیں، نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اور لکھا: 'اور اب، فتح اور خیبر
شکن کے تازہ لانچ کیے گئے جڑواں میزائل لانچرز کے ساتھ جنگ کا ایک نیا مرحلہ، تمام سابقہ حملوں سے 2 گنا زیادہ طاقتور۔' انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے حملے تمام سابقہ حملوں سے دوگنا زیادہ طاقتور ہوں گے، جس سے خطے میں ممکنہ طور پر مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ایران کے اعلان کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال نمایاں طور پر خراب ہو سکتی ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری آنے والے دنوں کی گہری نگرانی کر رہی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ تنازع کا یہ نیا مرحلہ کتنا شدید ہو سکتا ہے۔\اس اعلان کے بعد، بین الاقوامی ردعمل تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیمیں فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کا مقصد خطے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور ممکنہ دشمنوں کو خبردار کرنا ہے۔ تاہم، اس طرح کے جارحانہ بیانات اور اقدامات سے خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کسی بڑے تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ صورتحال عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جو پہلے ہی متعدد عالمی عوامل کی وجہ سے غیر مستحکم ہیں۔\امریکی محکمہ خارجہ نے اس اعلان پر فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال کی گہری نگرانی کر رہے ہیں اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اس کے علاوہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اس تمام صورتحال میں، ایران کو مزید اقتصادی پابندیوں اور بین الاقوامی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ اپنے جارحانہ رویے کو جاری رکھتا ہے۔ تاہم، بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران براہ راست فوجی تصادم سے گریز کرے گا، لیکن وہ خطے میں پراکسی جنگوں اور دیگر غیر روایتی طریقوں سے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش جاری رکھے گا۔\سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایران پر اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا اور اسے خطے کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ ادھر، ایپسٹائن نے مبینہ طور پر ٹرمپ کے ایک اندرونی شخص ہونے کا دعویٰ کیا اور امبانی کو مشورہ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس تمام صورتحال میں، مشرق وسطیٰ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں معمولی غلطی بھی بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے
ایران امریکہ اسرائیل IRGC میزائل تنازع مشرق وسطیٰ ٹرمپ