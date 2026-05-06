ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام: ایران کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو واضح کیا ہے کہ ایران کسی بھی فوجی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور عالمی نظام میں انصاف کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔
ایران ی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر امریکہ کو ایک دو ٹوک اور سخت پیغام پہنچایا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی قسم کی بیرونی دھمکیوں یا دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ صدر پزشکیان نے اپنے حالیہ بیانات اور سوشل میڈیا پیغامات میں اس بات پر زور دیا کہ ایران ی قوم اور خاص طور پر مسلمان صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور کسی بھی دنیاوی طاقت کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں یا دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی حکام پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دینا فوری طور پر بند کریں کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی استحکام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ صدر پزشکیان کا یہ موقف اس وقت سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں فوجی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات انتہائی کمزور مرحلے سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے عالمی نظام کے موجودہ ڈھانچے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں عالمی نظم و نسق میں ناانصافی، قانون کی کھلی خلاف ورزی اور ظلم و ستم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر پزشکیان کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کی عالمی سیاست کو محض طاقت کے استعمال تک محدود کر دیا گیا ہے جہاں طاقتور ممالک اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کو اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سیاست اخلاقیات کے بجائے صرف طاقت کے کھیل میں بدل جائے تو انسانی حقوق اور عالمی امن خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کمزور ریاستوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خود کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے جو اخلاقی اصولوں پر قائم ہے اور بین الاقوامی سطح پر انصاف، امن اور استحکام کا حامی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا مقصد کسی کے لیے خطرہ بننا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں تمام ریاستوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق صدر پزشکیان کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب خطے میں فوجی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ اس تناظر میں ایران نے فوجیجراہ میں تیل کی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے بھی اپنی پوزیشن واضح کی ہے۔ ایران ی حکومت نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ایران نے اس تنصیب پر حملے کا کوئی پہلے سے منصوبہ بنایا تھا۔ ایران کا موقف ہے کہ اس طرح کے الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد ایران کو عالمی سطح پر بدنام کرنا اور فوجی مداخلت کے لیے جواز فراہم کرنا ہے۔ صدر پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن وہ کسی بھی غیر ضروری تصادم سے گریز کرتا ہے بشرطیکہ اس کی خودمختاری اور قومی وقار پر حملہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ طاقت کے بجائے مذاکرات اور عالمی قوانین کے ذریعے تنازعات کا حل نکالیں تاکہ خطے میں ایک پائیدار امن قائم ہو سکے اور معاشی خوشحالی کی راہ ہموار ہو.
