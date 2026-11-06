ایران کے جوہری پروگرام کی معلومات پر امریکا کا 20 ملین ڈالر تک انعام کا اعلان
امریکا نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے افراد کے لیے 20 ملین ڈالر تک کے انعام اور منتقلی کی معاونت کی پیشکش کی ہے۔ اس اعلان کا مقصد جوہری ڈھانچے کے بارے میں اہم انٹیلیجنس حاصل کرنا ہے۔
امریکی حکومت نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے افراد کے لیے 20 ملین ڈالر تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیشکش امریکی محکمہ خارجہ کے Rewards for Justice پروگرام کے تحت کی گئی ہے، جس کی تشہیر امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی CENTCOM نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر جاری کردہ ایک بیان کے ذریعے کی۔
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی سطح پر جانچ پڑتال جاری ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس پیشکش کا مقصد ایسی معلومات حاصل کرنا ہے جو جوہری ڈھانچے کی شناخت اور اس کے جائزے میں مدد دے سکیں۔Also readبینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور میں بڑی مالی بے ضابطگی، 51 کروڑ روپے غیر مستحقین کو
ایران کے جوہری ڈھانچے سے متعلق معلومات کی نوعیت
امریکی حکومت ایران کے جوہری ڈھانچے کے اہم عناصر کی شناخت اور جائزے کے لیے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان عناصر میں جوہری تنصیبات، ان کے آپریشنز، متعلقہ اہلکار اور جوہری سرگرمیوں سے جڑے دیگر اسٹریٹجک اثاثے شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جو افراد قابلِ اعتماد اور قابلِ عمل انٹیلیجنس فراہم کریں گے، وہ 20 ملین ڈالر تک کے مالی انعام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں انعام کی رقم معلومات کی افادیت اور اس کی تصدیق پر منحصر ہوگی۔
امریکی حکام نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اہل مخبروں کو منتقلی یعنی ریلوکیشن کی معاونت مل سکتی ہے۔ یہ سہولت ان افراد کے لیے ہے جنہیں حساس معلومات فراہم کرنے کے بعد اپنی ذاتی حفاظت کے بارے میں تشویش ہو۔
امریکی موقف اور ایران کا مؤقف
امریکا ایران کے جوہری عزائم پر مسلسل سوالات اٹھاتا رہا ہے، جبکہ تہران کا مؤقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان جوہری سرگرمیوں پر اعتماد کا فقدان برقرار ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کا Rewards for Justice پروگرام ماضی میں دہشت گردی، بین الاقوامی سلامتی کے خطرات اور امریکی حکام کے نزدیک اہم دیگر سرگرمیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام مالی ترغیبات کے ذریعے افراد کو ایسی معلومات فراہم کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ میں مددگار ہوں۔
سینٹرل کمانڈ نے اس انعام کی تشہیر کا فیصلہ کرکے مشرق وسطیٰ میں امریکی سلامتی کی ترجیحات کو واضح کیا ہے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فوجی کمانڈ بھی امریکی سلامتی کے اہداف کی عوامی سطح پر ترجمانی میں کردار ادا کر رہی ہے۔
ممکنہ اثرات اور اعلان کے بعد کی صورتحال
امریکی حکام کا یہ اعلان ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق انٹیلیجنس بڑھانے کی امریکی کوششوں کی تجدید کا اشارہ دیتا ہے۔ انعام کی بھاری رقم اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن اس معاملے کو اپنی ترجیحات میں اہم سمجھتا ہے۔
اعلان میں کسی مخصوص انٹیلیجنس ہدف کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس کے بعد کسی مخصوص تاریخ، اجلاس یا طریقہ کار کا اعلان ابھی سامنے نہیں آیا۔
اس پیشکش کا عملی اثر اس بات پر منحصر ہوگا کہ کتنی قابلِ اعتماد اور قابلِ عمل معلومات سامنے آتی ہیں، اور امریکی حکام انہیں کس حد تک تصدیق شدہ قرار دیتے ہیں۔ فی الحال اعلان کی تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ اور سینٹرل کمانڈ کے بیانات تک محدود ہیں۔
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