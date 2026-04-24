ایران کے ساتھ جنگ: صدر ٹرمپ کا موقف، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور جنگ بندی کی کوششیں

صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں کوئی جلدی نہیں دکھائی، جبکہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے اور جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس خبر میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، ہرمز کی آبنائے کی صورتحال، اور پاکستان میں امن مذاکرات کی ممکنہ بحالی کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں۔
امیر اور فہیم کو پی ایس ایل میچ کے دوران جھگڑے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں: جوہری ہتھیار کے استعمال کو مسترد کیا: تیسرا امریکی ہوائی جہاز کیریئر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ تہران، لبنان اور اسرائیل کے اوپر دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ اعلان کیا اور حالیہ اسرائیلی حملوں اور ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کی طرف سے ہونے والی تازہ راکٹ فائر کے باوجود، جو واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کا حصہ نہیں تھے۔ 'مجھے لگتا ہے کہ امن قائم کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آسان ہونا چاہیے۔' ٹرمپ نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا۔ ابتدائی جنگ بندی اتوار کو ختم ہونے والی تھی۔ تاہم، امریکی صدر نے بعد میں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ کے لیے 'گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے' کیونکہ تیسرا امریکی ہوائی جہاز کیریئر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ ایران ی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے اوپر دھماکوں کی خبر دی، جو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں جنگ بندی کے بعد سے پہلی بار ہوئی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ دھماکے کس کی وجہ سے ہوئے، لیکن ایک اسرائیلی سکیورٹی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کا ملک فی الحال ایران پر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ مجوزہ امن مذاکرات پاکستان میں معلق ہیں، اور ہرمز کی آبنائے میں تعطل کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کی واپسی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ جنگ بندی کے بعد سے، امریکہ اور ایران نے اپنی توجہ ہرمز کی آبنائے کی طرف مبذول کرائی ہے، جو ایک آبی راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے تیل اور مائع قدرتی گیس کی برآمدات کا پانچواں حصہ عام طور پر گزرتا ہے۔ ایران نے جنگ کے جواب میں اسے مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ 'میرے پاس دنیا کا تمام وقت ہے، لیکن ایران کے پاس نہیں - گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے!
' ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا۔ ٹرمپ، جنہوں نے جمعرات کو ایران کے خلاف جوہری ہتھیار کے استعمال کو مسترد کر دیا، نے پہلے امریکی بحریہ کو ہرمز میں مین بچھاने والی کسی بھی ایرانی کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی فوج نے جمعرات کو کہا کہ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ہوائی جہاز کیریئر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے، جس سے اس خطے میں کام کرنے والے بڑے امریکی جنگی جہازوں کی تعداد تین ہو گئی۔ ایک دوسرا کیریئر جمعرات کو لال سمندر میں کام کر رہا تھا، جبکہ تیسرا بھی خطے میں ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے سوشل میڈیا پوسٹس کے مطابق۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے کہا کہ تہران کے مغربی حصے میں 'ایئر ڈیفنس فائرنگ کی آواز' سنی گئی، جبکہ مہر نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ دارالحکومت کے مختلف حصوں میں 'دشمن کے اہداف' کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کیا گیا۔ اس سے پہلے، امریکی افواج نے ہندوستانی سمندر میں ایک جہاز پر سوار ہوئیں جو ایران سے تیل لے جا رہا تھا اور ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا کہ تہران نے ہرمز کے ذریعے جہازوں سے وصول کیے جانے والے ٹول سے اپنی پہلی آمدنی بینک کر لی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے 'امریکی بحریہ کو کسی بھی کشتی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو...
کو گولی مارنے اور ہرمز کی آبنائے کے پانیوں میں مین بچھا کر مارنے کا حکم دیا'۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے اس دوران کہا کہ 'ہم امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں - سب سے پہلے خمینی خاندان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے...
اور اس کے علاوہ ایران کو اندھیرے دور اور پتھر کے دور میں واپس کرنے کے لیے'۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک امریکی بحریہ اس کے بندرگاہوں کا محاصرہ کرتی رہے گی، وہ آبنائے کو صرف منظور شدہ جہازوں کے لیے محدود رکھے گا۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کا اپنا محاصرہ عائد کر دیا ہے، اور جمعرات کو پینٹاگون نے اعلان کیا کہ امریکی افواج نے 'ایرانی تیل لے جانے والے ممنوعہ بے ریاستہ جہاز ایم/ٹی میجسٹک ایکس کے خلاف سمندری مداخلت اور دورے کا حق استعمال کیا'۔ ڈپٹی پارلیمنٹ کے اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی نے کہا کہ ایران کو ہرمز کے ذریعے گزرنے والے جہازوں سے وصول کیے جانے والے ٹول سے اپنی پہلی آمدنی ملی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی قیادت کے 'شدید طور پر ٹوٹ جانے' کے بارے میں ریمارکس کے جواب میں، اسلامی جمہوریہ کے صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف جسٹس نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر تقریباً ایک جیسا پیغام پوسٹ کیا۔ 'ایک خدا، ایک قوم، ایک رہنما، اور ایک راستہ؛ وہ راستہ ہمارے عزیز ایران کی فتح کا راستہ ہے۔' سپریم لیڈر موجتبیٰ خمینی کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ نے 'دشمن کے میڈیا آپریشنز' کو نشانہ بنایا جو 'وحدت اور قومی سلامتی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں'، نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کرنے کے بعد کہ وہ ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے جس میں ان کے والد اور پیشرو ہلاک ہوئے تھے لیکن ذہنی طور پر تیز ہیں۔ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بدھ کو بتایا کہ بات چیت دو سے تین دنوں کے اندر پاکستان میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن کوئی وفد حال ہی میں اسلام آباد کی طرف نہیں نکلا ہے۔ پاکستانی دارالحکومت میں، ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر چوتھے دن بھی سخت سکیورٹی برقرار رہی۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے ہرمز کی آبنائے سے دو جہازوں کو ایرانی ساحل پر مجبور کیا
