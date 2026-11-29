ایرانی جنرل کا دعویٰ: امریکی فوجی تنصیبات خطے میں ایرانی اثر و رسوخ میں ہیں
ایرانی آئی آر جی سی کے اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ایران کے خوف کی وجہ سے مشرقِ اوسط میں فوجی تنصیبات کو کمزور سمجھتا ہے۔
ایران ی آئی آر جی سی کے اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی تنصیبات ایران ی حملوں کے لیے حساس ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ مشرقِ اوسط میں اپنے فوجی مراکز کو غیر محفوظ سمجھتا ہے جبکہ وہ خلیجی علاقوں میں اپنی سفارتی اور عسکری پوزیشنز کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امریکی تنصیبات کا حساس ہونا کیوں
ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے واضح کیا کہ امریکی فوجی تنصیبات خطے میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کے دائرے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اب ہون والے علاقوں میں بھی اپنی عسکری موجودگی بڑھا رہا ہے تاکہ وہ ایران کو خطرات سے دوچار کر سکے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ ایران کی فوجی قوت کے پیش نظر امریکی حکام اپنی تنصیبات کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔Also readعلی ظفر کی نئی ای پی آر او جی کا سینمیٹک ٹیزر ریلیز
امریکی پالیسی اور تاریخی تناظر
اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ دشمنانہ رویہ 1953 کے بغاوت سے شروع ہوا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے الزام لگایا کہ واشنگٹن نے ایران کے قانونی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ ایران کے عوام نے بیرونی دباؤ کو ٹھکرا کر اپنی آزادی کو محفوظ بنایا۔
امریکی شکست اور مذاکرات کی طرف مڑنا
بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ امریکہ فوجی شکستوں کے بعد مذاکرات کی طرف مڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے فوجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے خبردار کیا کہ امریکہ ابھی بھی ایران کے خلاف نئی سازشیں کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
عوامی جاگروکی اور مستقبل کے اقدامات
اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ عوامی جاگروکی بیرونی دباؤوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو خطرناک اقدامات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی شعور بیرونی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے مزید کہا کہ ایرانی عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
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