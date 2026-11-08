ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات میں تین افراد کو پھانسی دی
ایرانی عدالت نے تین مردوں کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی اور سرکاری املاک کی تباہی کے الزامات میں پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔
ایران ی ریاستی میڈیا نے 08 نومبر 2026 کو ایک سرکاری بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی کہ منگل کی صبح کو تین مردوں کو سرکاری اوقات میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ تینوں ملزمان جاسوسی اور بغاوت کے سنگین الزامات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کی پھانسی اس تناظر میں اہمیت رکھتی ہے کہ یہ گزشتہ چند مہینوں میں جاری سزاؤں کی سلسلہ وار کارروائی کا تازہ ترین حصہ ہے۔
جاسوسی کے الزامات کی تفصیلات
عدلیہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاسن دیوبند، حمید کازمی اور رضا زنگانہ پر اسرائیل اور امریکہ کے لیے آپریشنز انجام دینے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ انہیں جلاؤ گھیراؤ، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے اور برقی تحفظ کے نظام کو متاثر کرنے کا بھی مجرم ٹھہرایا گیا۔Also readسفید بونا ستارے کے گرد دو حلقوں والے آسمانی ملبے کی غیر معمولی دریافت
عدالتی رپورٹس کے مطابق، ان تینوں نے کرج شہر میں فائرنگ، بمباری اور موٹولوکٹوکوکنگ کے ذریعے عوامی املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کارروائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرج کے بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ عدلیہ کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کے پیچھے سیاسی اور غیر ملکی ہاتھوں کی شمولیت کا شبہ ہے۔
گرفتاری اور عدالتی کارروائی
ہاسن دیوبند کو 11 جنوری 2026 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تحقیقاتی حکام نے اس دوران اسے عوامی املاک کی تباہی اور تشدد کی ترغیب دینے کے الزامات میں مرکزی ملزم کے طور پر نشاندہی کی تھی۔ عدلیہ کے مطابق، اس گرفتاری کے بعد دیگر ملزمان کی حراست میں لی جانے والی کارروائیوں کا بھی اسی سیاق و سباق میں جائزہ لیا گیا۔
ان تینوں ملزمان کو موت کی سزا اور ان کی جائیداد کے ضبطی کا حکم دیا گیا۔ عدالتی حکام نے وضاحت کی کہ یہ سزا انتہائی سنگین نوعیت کے جرائم کے پیش نظر دی گئی۔ دیگر ملزمان جنہوں نے اس واقعے میں غیر براہ راست کردار ادا کیا، انہیں 5 سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
اپیل کی کارروائی اور حتمی فیصلہ
ایران کے سپریم کورٹ نے ان تینوں کی سزاؤں کی توثیق کی۔ اس حتمی فیصلے کے بعد ان کی سزاؤں پر عملدرآمد کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے قانونی عمل کو مکمل کیا اور انتظامیہ کے لیے سزا کی اجراکاری ممکن بنائی۔
یہ واقعات 2026 کے جنوری میں ہونے والے عوامی مظاہروں کے پس منظر میں پیش آئے۔ ایران کی عدلیہ نے ان مظاہروں میں شریک افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدام ملک کی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔
معیشت اور معاشرتی اثرات
ان ملزمان کی جائیداد کے ضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مالی حیثیت پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ مالی اقدام عدالتی حکم کے تحت کیا گیا ہے۔ اس سے متاثرہ خاندانوں پر مالی بوجھ پڑ سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات معاشرتی استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم حکومت کا مؤقف ہے کہ یہ کارروائیاں قانون کی بالادستی کا ثبوت ہیں۔ یہ صورت حال علاقائی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔
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