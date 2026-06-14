ایران اور نیوزی لینڈ کا ورلڈ کپ میچ لاس اینجلس میں، سیاسی کشیدگی کے درمیان

ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ لاس اینجلس میں امریکہ-ایران جنگ کے پس منظر میں کھیلا جائے گا، جہاں ایران کی بڑی کمیونٹی موجود ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنی تاریخی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی۔
لاس اینجلس (رائٹرز) - ایران پیر کے روز لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ گروپ جی کی اپنی مہم کا آغاز کرے گا، ایک ایسا میچ جو میدان سے باہر کے واقعات سے اتنا ہی شکل پاتا ہے جتنا کہ دو ٹیموں کی طویل انتظار کی پیش رفت کی خواہشات سے۔ یہ میچ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ کے پس منظر میں کھیلا جائے گا اور ایسے علاقے میں جہاں ایران سے باہر سب سے بڑی ایران ی کمیونٹی موجود ہے، جو دو قوموں کے درمیان اس مقابلے میں ایک پرجوش ماحول پیدا کرے گا جو کبھی ورلڈ کپ میں نہیں ملے تھے۔ ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں ایران کی شرکت غیر یقینی نظر آ رہی تھی کیونکہ تنازعہ کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنا بیس کیمپ ٹکسن، ایریزونا سے تبدیل کر کے میکسیکو کے تیجوانا منتقل کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں ریاست ہائے متحدہ میں اپنے تینوں گروپ میچوں کے لیے بین الاقوامی سفر کرنا پڑے گا۔ لڑائی ختم کرنے کے مقصد سے مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات نے ٹیم کے ارد گرد کے تناؤ کو کم کرنے میں بہت کم کام کیا ہے، ایران ی فٹ بال حکام نے فیفا پر تنقید کی جب ایران کے فٹ بال فیڈریشن کے 15 ارکان کو ٹورنامنٹ کے لیے سفر کے ویزے سے انکار کر دیا گیا۔ لاس اینجلس میں ماحول جمعہ کو لاس اینجلس اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب کے دوران واضح تھا، جب ایران ی پرچم کو میدان میں لے جایا گیا تو ہوائیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایران پیر کو جان لے گا کہ جب وہ میدان میں اتریں گے تو ان کا کیا استقبال ہوگا۔ ایران اور نیوزی لینڈ کے لیے یہ میچ معروف ورلڈ کپ بیانیوں کو تبدیل کرنے کا موقع بھی ہے۔ ایران لگاتار چوتھے ورلڈ کپ اور مجموعی طور پر ساتویں میں شرکت کر رہا ہے لیکن کبھی ناک آؤٹ مرحلے تک نہیں پہنچا۔ نیوزی لینڈ ، جو 2010 کے بعد پہلی بار فائنل میں واپس آیا ہے اور صرف تیسرا ظہور ہے، ابھی تک اپنی پہلی ورلڈ کپ جیت کی تلاش میں ہے۔ ایران کے کوچ امیر قلعہ نعیم، جو 1998 میں جلال طالبی کے بعد ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی قیادت کرنے والے پہلے ایران میں پیدا ہونے والے منیجر ہیں، نے اپنی ٹیم کو ایشیائی کوالیفائینگ کے ذریعے رہنمائی کی جب انہوں نے 25 مارچ 2025 کو تہران میں ازبکستان کے خلاف 2-2 کے ڈرا کے ساتھ اپنی جگہ محفوظ کی۔ نیوزی لینڈ نے اپنے کوچ ڈیرن بیزلی کی قیادت میں اوشیانا کوالیفائینگ کے فائنل میں نیو کیلیڈونیا کو شکست دے کر اپنی جگہ بنائی۔ بیزلی کی ٹیم 2010 کی یادوں سے فائدہ اٹھانے کی امید کرے گی، جب وہ گروپ مرحلے سے باہر ہو گئے تھے لیکن سلوواکیہ، اٹلی اور پیراگوئے کے خلاف ڈرا کے ساتھ ناقابل شکست جنوبی افریقہ چھوڑ گئے تھے۔ ایران حالیہ ٹورنامنٹ کے بہتر ریکارڈ کے ساتھ پہنچا ہے۔ انہوں نے پچھلے دو ورلڈ کپ میں سے ہر ایک میں گروپ مرحلے کا میچ جیتا ہے، 2018 میں مراکش کو 1-0 سے شکست دی - جب انہوں نے اسپین اور پرتگال پر مشتمل گروپ میں قومی بہترین چار پوائنٹس حاصل کیے - اور 2022 میں قطر میں ویلز کو دو اضافی وقت کے گولوں سے 2-0 سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ کی امیدیں ممکنہ طور پر کپتان کرس ووڈ پر بہت زیادہ ٹکی ہوں گی، جو ملک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں، جنہوں نے کوالیفائینگ کے دوران ساموا اور فجی کے خلاف لگاتار ہیٹ ٹرکس کے ساتھ اپنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ، دونوں ٹیمیں اپنے اپنے انداز میں تاریخ رقم کرنے کی خواہشمند ہیں۔ ایران کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچے، جبکہ نیوزی لینڈ اپنی پہلی ورلڈ کپ جیت کے ساتھ ایک نیا باب شروع کرنا چاہتا ہے۔ میچ کا انعقاد لاس اینجلس میں ہونے کی وجہ سے مقامی ایران ی کمیونٹی کی بھرپور شرکت متوقع ہے، جس سے اس مقابلے میں ایک منفرد رنگ بھرنے کا امکان ہے۔ سیاسی کشیدگی کے باوجود، دونوں ٹیمیں کھیل کو فروغ دینے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں گی.
لاس اینجلس (رائٹرز) - ایران پیر کے روز لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ گروپ جی کی اپنی مہم کا آغاز کرے گا، ایک ایسا میچ جو میدان سے باہر کے واقعات سے اتنا ہی شکل پاتا ہے جتنا کہ دو ٹیموں کی طویل انتظار کی پیش رفت کی خواہشات سے۔ یہ میچ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ کے پس منظر میں کھیلا جائے گا اور ایسے علاقے میں جہاں ایران سے باہر سب سے بڑی ایرانی کمیونٹی موجود ہے، جو دو قوموں کے درمیان اس مقابلے میں ایک پرجوش ماحول پیدا کرے گا جو کبھی ورلڈ کپ میں نہیں ملے تھے۔ ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں ایران کی شرکت غیر یقینی نظر آ رہی تھی کیونکہ تنازعہ کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنا بیس کیمپ ٹکسن، ایریزونا سے تبدیل کر کے میکسیکو کے تیجوانا منتقل کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں ریاست ہائے متحدہ میں اپنے تینوں گروپ میچوں کے لیے بین الاقوامی سفر کرنا پڑے گا۔ لڑائی ختم کرنے کے مقصد سے مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات نے ٹیم کے ارد گرد کے تناؤ کو کم کرنے میں بہت کم کام کیا ہے، ایرانی فٹ بال حکام نے فیفا پر تنقید کی جب ایران کے فٹ بال فیڈریشن کے 15 ارکان کو ٹورنامنٹ کے لیے سفر کے ویزے سے انکار کر دیا گیا۔ لاس اینجلس میں ماحول جمعہ کو لاس اینجلس اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب کے دوران واضح تھا، جب ایرانی پرچم کو میدان میں لے جایا گیا تو ہوائیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایران پیر کو جان لے گا کہ جب وہ میدان میں اتریں گے تو ان کا کیا استقبال ہوگا۔ ایران اور نیوزی لینڈ کے لیے یہ میچ معروف ورلڈ کپ بیانیوں کو تبدیل کرنے کا موقع بھی ہے۔ ایران لگاتار چوتھے ورلڈ کپ اور مجموعی طور پر ساتویں میں شرکت کر رہا ہے لیکن کبھی ناک آؤٹ مرحلے تک نہیں پہنچا۔ نیوزی لینڈ، جو 2010 کے بعد پہلی بار فائنل میں واپس آیا ہے اور صرف تیسرا ظہور ہے، ابھی تک اپنی پہلی ورلڈ کپ جیت کی تلاش میں ہے۔ ایران کے کوچ امیر قلعہ نعیم، جو 1998 میں جلال طالبی کے بعد ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی قیادت کرنے والے پہلے ایران میں پیدا ہونے والے منیجر ہیں، نے اپنی ٹیم کو ایشیائی کوالیفائینگ کے ذریعے رہنمائی کی جب انہوں نے 25 مارچ 2025 کو تہران میں ازبکستان کے خلاف 2-2 کے ڈرا کے ساتھ اپنی جگہ محفوظ کی۔ نیوزی لینڈ نے اپنے کوچ ڈیرن بیزلی کی قیادت میں اوشیانا کوالیفائینگ کے فائنل میں نیو کیلیڈونیا کو شکست دے کر اپنی جگہ بنائی۔ بیزلی کی ٹیم 2010 کی یادوں سے فائدہ اٹھانے کی امید کرے گی، جب وہ گروپ مرحلے سے باہر ہو گئے تھے لیکن سلوواکیہ، اٹلی اور پیراگوئے کے خلاف ڈرا کے ساتھ ناقابل شکست جنوبی افریقہ چھوڑ گئے تھے۔ ایران حالیہ ٹورنامنٹ کے بہتر ریکارڈ کے ساتھ پہنچا ہے۔ انہوں نے پچھلے دو ورلڈ کپ میں سے ہر ایک میں گروپ مرحلے کا میچ جیتا ہے، 2018 میں مراکش کو 1-0 سے شکست دی - جب انہوں نے اسپین اور پرتگال پر مشتمل گروپ میں قومی بہترین چار پوائنٹس حاصل کیے - اور 2022 میں قطر میں ویلز کو دو اضافی وقت کے گولوں سے 2-0 سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ کی امیدیں ممکنہ طور پر کپتان کرس ووڈ پر بہت زیادہ ٹکی ہوں گی، جو ملک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں، جنہوں نے کوالیفائینگ کے دوران ساموا اور فجی کے خلاف لگاتار ہیٹ ٹرکس کے ساتھ اپنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ، دونوں ٹیمیں اپنے اپنے انداز میں تاریخ رقم کرنے کی خواہشمند ہیں۔ ایران کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچے، جبکہ نیوزی لینڈ اپنی پہلی ورلڈ کپ جیت کے ساتھ ایک نیا باب شروع کرنا چاہتا ہے۔ میچ کا انعقاد لاس اینجلس میں ہونے کی وجہ سے مقامی ایرانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت متوقع ہے، جس سے اس مقابلے میں ایک منفرد رنگ بھرنے کا امکان ہے۔ سیاسی کشیدگی کے باوجود، دونوں ٹیمیں کھیل کو فروغ دینے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں گی
ایران نیوزی لینڈ ورلڈ کپ لاس اینجلس سیاسی کشیدگی