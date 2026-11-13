ایران جوہری معائنہ کاروں کی واپسی کے لیے تدریجی اقدامات کرے، IAEA کا مطالبہ
عالمی جوہری نگران ادارے IAEA نے ایران سے جوہری تنصیبات تک معائنہ کاروں کی رسائی کے لیے تدریجی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جسے رپورٹ میں اہم قرار دیا گیا ہے۔
اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی یعنی IAEA نے ایران سے کہا ہے کہ وہ معائنہ کاروں کی واپسی کے لیے تدریجی اقدامات کرے۔ ادارے کی ایک رپورٹ، جو جمعہ کے روز خبر رساں ادارے AFP نے دیکھی، میں کہا گیا ہے کہ ایسی رسائی انتہائی اہم ہے۔
رپورٹ کے مطابق IAEA کو ایران کی اہم جوہری تنصیبات تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سے ہے جب اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر جون 2025 میں 12 روزہ جنگ شروع کی تھی، جس میں جوہری مقامات پر حملے بھی شامل تھے۔Also readDamning IAEA report spells out past secret nuclear activities in Iran
IAEA کی رپورٹ میں معائنے کی رسائی کا مطالبہ
IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران کو تجویز دی ہے کہ وہ ایسے تکنیکی اور بتدریج اقدامات پر غور کرے جن سے ایجنسی کے معائنہ کاروں کی ایران واپسی کے حالات پیدا ہو سکیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایجنسی کے لیے ایران میں بغیر مزید تاخیر کے تصدیقی سرگرمیاں انجام دینا انتہائی اہم ہے۔
رپورٹ کے مطابق نئی جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اور اس دوران بھی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے بارہا رسائی کا مطالبہ کیا ہے، مگر اب تک اسے مطلوبہ رسائی نہیں مل سکی۔
ادارے نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات اور مقامات پر فوجی حملوں نے ایک بے مثال صورتحال پیدا کی ہے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق تعاون کی کمی کے باعث ایجنسی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی کہ ایران میں اعلان شدہ جوہری مواد کو پرامن سرگرمیوں سے موڑا نہیں گیا۔
ایران کے جوہری ذخیرے اور اصفہان پلانٹ پر تشویش
IAEA کے حسابات کے مطابق جون 2025 کے حملوں سے پہلے ایران کے پاس تقریباً 440 کلوگرام یورینیم تھا جو 60 فیصد تک افزودہ کیا گیا تھا۔ یہ سطح 90 فیصد کے قریب ہے جو بم بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور 2015 کے معاہدے کی 3.67 فیصد حد سے کہیں زیادہ ہے، جو اب ختم ہو چکا ہے۔
ایران طویل عرصے سے جوہری بم بنانے کی کوشش کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے جون میں کہا تھا کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ ذخیرہ جون 2025 سے پہلے کی طرح اصفہان فیول افزودگی پلانٹ کے قریب موجود ہے۔
رپورٹ میں ایجنسی نے اصفہان پلانٹ کے بارے میں معلومات اور رسائی کی کمی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ ادارے کے مطابق اسے IFEP کا درست مقام، حفاظتی ضوابط کے لحاظ سے اس کی حیثیت، اور اس میں جوہری مواد کی موجودگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔
معائنہ کاروں کی محدود رسائی اور معلومات کا تحفظ
IAEA کے معائنہ کار ستمبر میں بوشہر جوہری پلانٹ کا دورہ کر سکے تھے، لیکن ایران کی دیگر اہم تنصیبات تک انہیں رسائی نہیں دی گئی۔ اس محدودیت نے ادارے کے لیے صورتحال کی تصدیق مزید مشکل بنا دی ہے۔
جمعرات کو ایک خط میں IAEA نے ایران کو یقین دہانی کرائی کہ وہ تمام خفیہ معلومات کا تحفظ کرے گا۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب تہران نے ایجنسی کو امریکہ کے اس 20 ملین ڈالر کے انعام سے آگاہ کیا جو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے۔
بدھ کے روز ایران نے امریکی فوج کی جانب سے گزشتہ ہفتے اعلان کردہ اس انعام پر سخت ردعمل دیا۔ ایران نے IAEA اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اقدام کی مذمت کریں۔
ستمبر میں IAEA بورڈ نے ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ 20 سال میں پہلا موقع ہے کہ ایران کو جوہری رپورٹنگ ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنے کے باعث اس اعلیٰ عالمی ادارے کے سپرد کیا گیا۔
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