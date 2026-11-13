ایران کی بحرین میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملہ، خلیج میں کشیدگی بڑھی
ایران نے بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ امریکہ نے حملے کی ناکامی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد خلیج کی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
ایران نے بحرین میں واقع ایک امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو گذشتہ دو ماہ سے زیادہ کے عرصے میں خلیج میں امریکی فوجی مرکز کے خلاف پہلا ایسا اقدام ہے۔ یہ حملہ جمعہ کی صبح کیا گیا اور اسے ایران ی حکومت نے امریکہ کی جانب سے ایران ی اراضی پر کیے گئے دعوے کردہ حملے کا جواب قرار دیا ہے۔
حملے کی تفصیلات اور امریکی جواب
ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (IRGC) نے نیم سرکاری خبر ایجنسی 'تسنیم' کے ذریعے جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ ان کے فضائیہ نے بحرین میں واقع امریکی فوجی ائرلی وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا ہے۔ IRGC کے مطابق یہ آپریشن 'سیریک' میں ایرانی کمیونیکیشنز ٹاور پر ہونے والے امریکی حملے کا ردعمل تھا اور اس کے ساتھ ہی واشنگٹن کو ایک سنجیدہ انتباہ بھی جاری کیا گیا۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
اس دعوے کی تردید امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے کی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق، امریکی دفاعی افواج نے بحرین کی طرف آ رہے دو ایرانی ڈرونز کو آسمان میں روک کر مار گرایا۔ سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے اور ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچنے کے دعویٰ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔
علاقائی کشیدگی اور امریکی پالیسی میں تبدیلی
اس فوجی تبادلہ خیال کے دوران خلیج فارس کے آس پاس کی فوجی کشیدگی انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ امریکہ نے گذشتہ کچھ ہفتوں میں خلیج کے علاقے میں ایرانی ہدف پر حملے کیے ہیں، لیکن سیپٹمبر کے شروع سے ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر براہ راست حملے سے گریز کیا اور اپنی توجہ سمندری ٹریفک میں رکاوٹیں کھڑی کرنے پر مرکوز رکھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں واضح کردیا ہے کہ واشنگٹن اب تہران سے کسی قسم کے معاہدے یا مذاکرات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'توتھ سوشل' پر لکھا کہ امریکہ نے ایران کے مالی وسائل اور خلیج فارس کے کنٹرول کو یقینی بنا لیا ہے۔ انہوں نے وائس پریذیڈنٹ جی ڈی وینس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے بجائے جمہوری جماعتوں کے کنٹرول والے شہروں میں کرپشن اور جرائم سے نمٹنے پر توجہ دیں۔
اسرائیلی سفارتی کوششیں اور مستقبل کی ممکنہ کارروائیاں
اسی دوران اسرائیلی انٹیلی جنس کے سربراہ رومن گوئوفمن جمعہ کو واشنگٹن میں تھے، جہاں انہوں نے امریکی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (CIA) کے ڈائریکٹر جان ریٹکلیف سے ملاقات کی۔ خبر رساں ادارے 'ایگزیکٹس' کے مطابق، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں اور حتیٰ کہ اکائی حملے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، جس کے لیے امریکی صدر کی اجازت درکار ہوگی۔
اسرائیلی سیاسی قیادت میں اس بات کو لے کر تشویش پائی جاتی ہے کہ اسرائیل یکجہتی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی مخالف رہنما گادی آئیژن کوٹ نے وزیر اعظم سے اس حوالے سے سکیورٹی بریفنگ حاصل کی ہے۔ دوسری طرف، ایران کے صدر مسعود پیسہ نچیان نے سوموار کو واضح کیا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایت پر حکومت جنگ نہ اور نہ ہی امن کی موجودہ کیفیت کو ختم کرنے کے پابند ہیں۔
بحری تجارت اور عالمی تیل کے بازار پر اثرات
خلیج فارس کے مقامی اہمیت کے پیش نظر، تجارتی جہازوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لوائڈز لسٹ کی رپورٹ کے مطابق، اکتوبر مہینے میں 37 جہازوں پر حملے ریکارڈ کیے گئے، جو کہ اس تنازعے کی شروعات کے بعد سے سب سے زیادہ ماہوار تعداد ہے۔ نومبر میں کم از کم 14 اضافی حملے کی تصدیق ہوئی ہے۔
اگرچہ سیکیورٹی کے خطرات بڑھے ہیں، لیکن تیل کی سپلائی جاری ہے۔ انٹرنیشنل ای انرجی ایجنسی (IEA) نے جمعہ کو کہا کہ عالمی تیل کے بازار میں توازن کی بحالی کی علامتیں نظر آرہی ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر طلب سے زیادہ سپلائی موجود ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ مزید بے ترتیبی کی صورت میں ان کے فوجی ردعمل میں توسیع کی جا سکتی ہے، جس کا اثر یورپ جیسے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔
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