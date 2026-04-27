ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی

ایران نے امریکہ کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس میں آبنائے ہرمز کی بحالی اور علاقائی کشیدگی میں کمی کو جوہری مذاکرات کے اگلے مرحلے سے منسلک کیا گیا ہے۔ ایران نے موجودہ وقت میں جوہری مذاکرات کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات مؤخر کرنے کا تجویز پیش کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی بحالی اور علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے نئی شقیں عائد کی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق، ایک امریکی اہلکار اور معاملے سے واقف دو ذرائع نے بتایا کہ ایران نے امریکہ کو ایک نیا تجویز پیش کیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز میں پیش رفت کو جوہری مذاکرات کے اگلے مرحلے سے منسلک کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے موجودہ وقت میں امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور بحری راستوں کو بحال کرنے کی کوششوں کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تجویز پاکستانی ثالثی کے ذریعے واشنگٹن کو پہنچائی گئی تھی، تاہم اس کی باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے پا گیا اور ایران ی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کر دی گئیں، تو امریکہ کے لیے ایران پر جوہری معاہدے کے حوالے سے دباؤ برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس پیش رفت نے خطے میں سفارتی اور سیاسی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا ہے، اور عالمی طاقتیں اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تجویز ایک پیچیدہ اور حساس صورتحال میں سامنے آئی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کئی سالوں سے تناؤ کا شکار ہیں۔ جوہری معاہدے پر تنازع ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد اور شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کو پہلے جوہری معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہئیں، جبکہ امریکہ کا اصرار ہے کہ ایران کو اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز ، جو دنیا کے تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے، کو محفوظ رکھنا دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں اس علاقے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ نئی تجویز میں آبنائے ہرمز کی بحالی کو جوہری مذاکرات سے منسلک کرنے کا اقدام ایران کی جانب سے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ ایران یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امریکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کرے۔ پاکستانی ثالثی کے ذریعے یہ تجویز امریکہ تک پہنچانے کی خبر اہم ہے۔ پاکستان کا خطے میں ایک اہم کردار ہے اور وہ امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک نیا راستہ کھل سکتا ہے۔ تاہم، یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اس تجویز کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے، کیونکہ وہ ایران پر جوہری معاہدے کے حوالے سے زیادہ سخت موقف اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں، مذاکرات کی بحالی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں، جن میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل ہیں، بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جوہری معاہدے کو بحال کیا جائے، تاکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کیا جا سکے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے، تو اس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، ایران کی نئی تجویز ایک پیچیدہ اور غیر یقینی صورتحال کو جنم دیتی ہے، جس کا مستقبل ابھی غیر واضح ہے.
