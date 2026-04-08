ایران کا آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس: ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس کی ادائیگی کرپٹو کرنسی میں کی جائے گی۔ یہ اقدام امریکی پابندیوں سے بچنے اور عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کے اثر کو کم کرنے کی کوشش ہے۔
ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی ادائیگی اب کرپٹو کرنسی میں کی جائے گی۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، یہ اقدام امریکی پابندیوں سے بچنے اور عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق، ایران کی پاسداران انقلاب اب ہر بڑے آئل ٹینکر سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے تقریباً 20 لاکھ ڈالر تک ٹول فیس وصول کر رہی ہے۔ یہ فیس فی بیرل تقریباً 1 ڈالر کے حساب سے لگائی جا رہی ہے، جو ایک بڑے ٹینکر (تقریباً 20 لاکھ
بیرل) کے لیے 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ تاہم، ٹول فیس کا انحصار جہاز کے ملک، کارگو اور ایران کے ساتھ تعلقات پر بھی ہوتا ہے۔ ایران روایتی ڈالر سسٹم سے ہٹ کر ادائیگی کے لیے چینی کرنسی یوآن اور کرپٹو کرنسی، جیسے بٹ کوائن یا اسٹیبل کوائنز (USDT) استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران نے آبنائے ہرمز میں گزرنے کے لیے محدود رسائی دی ہے، جس میں چین اور بھارت کے علاوہ کچھ خلیجی ممالک بھی شامل ہیں۔ امریکا اور مغربی ممالک کے جہازوں کو پاسداران انقلاب سے منظوری لینا لازمی ہے، جس میں جہاز کی ملکیت، کارگو کی تفصیلات، عملے کی معلومات اور ٹریکنگ ڈیٹا شامل ہوتا ہے۔ پاسداران انقلاب کی منظوری کے بعد، جہاز کو ایک خفیہ کوڈ دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص راستہ بتایا جاتا ہے، جو اکثر ایران کے ساحل کے قریب ہوتا ہے، اور پاسداران انقلاب کی کشتیاں جہاز کو بحفاظت گزارتی ہیں۔\اس نظام کے نفاذ کے پس منظر میں اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، 28 فروری 2026 کو امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے بعد، ایران نے اس گزرگاہ کو تقریباً بند کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس آبی گزرگاہ سے ٹینکر ٹریفک میں 97 فیصد کمی آئی۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اس راستے سے عام حالات میں دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل و گیس سپلائی کی جاتی ہے۔ اگر یہ نیا نظام مکمل طور پر نافذ ہو جاتا ہے، تو ایران کو سالانہ 70 سے 80 ارب ڈالر تک کی آمدن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، صدر ٹرمپ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایرانی میڈیا میں اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کیا جائے گا۔\اس صورتحال میں، ایران کا یہ اقدام عالمی سطح پر تیل کی تجارت اور مالیاتی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی میں ادائیگیوں کا آغاز امریکی پابندیوں سے بچنے اور ڈالر کی بالادستی کو کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام ایران کی جانب سے اپنی معاشی پالیسیوں میں تبدیلی اور بین الاقوامی تعلقات کو نئی شکل دینے کی کوشش کا بھی حصہ ہے۔ آبنائے ہرمز، جو کہ دنیا کی تیل کی سپلائی کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، پر ٹیکس عائد کرنے سے ایران خطے میں اپنی اقتصادی اور سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، یہ اقدام خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو امریکی پابندیوں سے متاثر ہیں۔ مجموعی طور پر، ایران کا یہ فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے جو عالمی سطح پر تیل کی تجارت، مالیاتی نظام اور خطے کی سیاسی صورتحال پر دور رس اثرات مرتب کرے گا
