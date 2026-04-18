ایران کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی، امریکی صدر کی امن معاہدے کی قریب ہونے کی امیدیں

ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیوں کے تسلسل پر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ امریکی صدر نے لبنان میں جنگ بندی کے بعد امن معاہدے کے بہت قریب ہونے کا عندیہ دیا ہے۔
تہران نے ہفتہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ جاری رکھا تو وہ آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دے گا۔ یہ انتباہ لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ بحال ہونے والی ترسیل نے جمعہ کو اسٹاک مارکیٹوں کو سہارا دیا اور واشنگٹن کی جانب سے امید پیدا کی، جس کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اے ایف پی کو بتایا کہ امن معاہدہ بہت قریب ہے اور ایران نے اپنا افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو مذاکرات
میں ایک اہم رکاوٹ تھی۔ ٹرمپ نے فینکس، ایریزونا میں ایک قدامت پسند تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ مل کر بہت سارے کھدائی کرنے والوں کے ساتھ اسے حاصل کریں گے۔ تاہم، ایران نے اس دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ اس کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کہیں نہیں جا رہا ہے۔ ایران نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جنگی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں سے آنے والے بحری جہازوں کو روکتے ہیں، تو آبنائے ہرمز، جو ایک اہم عالمی شریان ہے جس سے عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس کا پانچواں حصہ گزرتا ہے، کو دوبارہ بند کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر لکھا کہ محاصرے کے تسلسل کے ساتھ، آبنائے ہرمز کھلا نہیں رہے گا، اور انہوں نے مزید کہا کہ آبی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان جھوٹے دعووں سے وہ جنگ نہیں جیت سکے اور نہ ہی وہ مذاکرات میں کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کھولنا اور بند کرنا انٹرنیٹ پر نہیں ہوتا، یہ میدان میں طے ہوتا ہے، اور ہماری مسلح افواج یقیناً دوسری جانب سے کسی بھی کارروائی کے ردعمل میں اپنا کردار ادا کرنا جانتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جسے وہ بحری محاصرہ کہہ رہے ہیں اس کا ایران کی جانب سے یقیناً مناسب جواب دیا جائے گا۔ بحری محاصرہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے اور ایران یقیناً ضروری اقدامات کرے گا۔ یہ تلخ باتیں اس دن سامنے آئیں جب ٹرمپ نے اسے عظیم اور شاندار قرار دیا تھا۔ انہوں نے سماجی میڈیا پر ایک بیان میں مذاکرات کے ثالث پاکستان اور خلیجی اتحادیوں کی تعریف کی، جبکہ نیٹو کو دور رہنے کا مشورہ دیا کیونکہ انہوں نے آبنائے کی حفاظت میں مدد کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ اے ایف پی کو فون پر انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے اور ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے۔ جنگ کے پرامن حل کی امیدوں کے پیش نظر تیل کی قیمتیں پہلے ہی گر رہی تھیں، اور جمعہ کو یہ گراوٹ تیز ہو گئی، اسٹاک اوپر جا رہے تھے کیونکہ تاجر امید پر مبنی خبروں کو قبول کر رہے تھے۔ جمعہ کی رات، امریکہ نے روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی سمندر میں موجود کھیپوں کی فروخت کی اجازت دینے کے لیے ایک اور استثنیٰ جاری کیا، جو کہ سپلائی میں اضافے سے تیل کی قیمتوں کو مزید کم کرنے کا امکان ہے۔ لبنان میں جنگ بندی اور آبنائے کی بحالی واشنگٹن کی ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے وسیع تر معاہدے کی کوششوں میں اہم پیش رفت تھی۔ یہ اس وقت ہوا جب تہران نے زور دیا تھا کہ لبنان میں لڑائی کو روکنا کسی بھی معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ لبنان میں، بے گھر خاندانوں نے 10 روزہ جنگ بندی کا استعمال بم سے تباہ شدہ جنوبی بیروت اور جنگ زدہ جنوبی علاقوں میں اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے کیا۔ 37 سالہ امانی اطرش نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہمارے جذبات ناقابل بیان ہیں، فخر اور فتح، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا ہے اور امریکہ لبنان کے ساتھ کام کرے گا اور حزب اللہ کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا۔ لبنان میں لڑائی 2 مارچ کو شروع ہوئی، جب حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے قتل کے بدلے میں مشرق وسطیٰ میں وسیع تر جنگ شروع ہونے کے چند دن بعد اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ دوسری جانب، اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ جنگی پابندیاں اٹھا رہا ہے، حالانکہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ حزب اللہ کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک کام ختم نہیں کیا ہے، اور ان کا ایک اہم مقصد حزب اللہ کا خاتمہ تھا۔ اسرائیل نے خبردار کیا کہ اگر سیکورٹی زون اور لتانی دریا کے درمیان کا علاقہ حزب اللہ کے جنگجوؤں سے پاک نہ کیا گیا تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ لبنانی صدر مشیل عون نے اصرار کیا کہ ان کا ملک اب بیرونی تنازعات کا میدان نہیں بنے گا۔ - تیل کی قیمتیں گریں، اسٹاک میں اضافہ - جمعہ کو وال اسٹریٹ نے ریکارڈ بلندیاں حاصل کیں جب ایران کے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں تقریباً 120 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح سے گر کر برینٹ کے لیے 90.38 ڈالر تک پہنچ گئیں۔ لبنانی صدر مشیل عون نے کہا کہ ان کا ملک مستقل معاہدوں کے ایک نئے دور کے دہانے پر ہے اور اب وہ کسی کی جنگوں کا میدان نہیں رہے گا، اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی جنگ بندی کے بعد۔ عون نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کمزوری کی علامت یا رعایت نہیں ہے... مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ کسی بھی حق کو ترک کرنا، کسی اصول پر سمجھوتہ کرنا، یا اس قوم کی خودمختاری کو نقصان پہنچانا۔ عراق کے شمالی کردستان کے علاقے میں ڈرون اور راکٹ حملوں میں تین ایرانی کرد مارے گئے، جن میں دو خواتین جنگجو شامل تھیں، ایک جلاوطن اپوزیشن گروپ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس حملے کا الزام ایران پر عائد کیا
