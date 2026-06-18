ایران نے کہا کہ اس کے میزائل پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں

ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں اور میزائل پروگرام قومی سلامتی کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائل کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع اور استعمال کے لیے ہیں۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں اور میزائل پروگرام قومی سلامتی کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ی میزائل کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع اور استعمال کے لیے ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کسی بھی مرحلے، کسی بھی عمل یا کسی بھی فریق کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسماعیل بقائی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران حالیہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک معاہدے پر اتفاق کر چکے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے مزید مذاکرات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران طویل عرصے سے اپنے میزائل پروگرام کو ناقابلِ مذاکرات معاملہ قرار دیتا آیا ہے۔ تہران کا مؤقف ہے کہ اس کے میزائل دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب امریکا اور بعض مغربی ممالک ماضی میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اسے علاقائی سلامتی کے لیے ایک اہم موضوع قرار دیتے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے اس تازہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے جاری ہیں، تاہم بعض بنیادی معاملات پر اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ مذاکرات میں جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی اور علاقائی استحکام جیسے موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن ایران نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ اس کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا.
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں اور میزائل پروگرام قومی سلامتی کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائل کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع اور استعمال کے لیے ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کسی بھی مرحلے، کسی بھی عمل یا کسی بھی فریق کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسماعیل بقائی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران حالیہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک معاہدے پر اتفاق کر چکے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے مزید مذاکرات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران طویل عرصے سے اپنے میزائل پروگرام کو ناقابلِ مذاکرات معاملہ قرار دیتا آیا ہے۔ تہران کا مؤقف ہے کہ اس کے میزائل دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب امریکا اور بعض مغربی ممالک ماضی میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اسے علاقائی سلامتی کے لیے ایک اہم موضوع قرار دیتے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے اس تازہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے جاری ہیں، تاہم بعض بنیادی معاملات پر اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ مذاکرات میں جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی اور علاقائی استحکام جیسے موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن ایران نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ اس کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا
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