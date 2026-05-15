ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے جہاں سے دنیا کو تیل وگیس کی 80 فیصد ترسیل ہوتی ہے

ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے جہاں سے دنیا کو تیل وگیس کی 80 فیصد ترسیل ہوتی ہے متحدہ عرب امارات نے تیل و گیس کی ترسیل کے لیے عالمی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے نئے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کردیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا اعلان ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد النہیان نے کیا جنھوں نے قومی نیشنل کمپنی ’’ادنوک‘‘ کو ہدایت دی ہے کہ منصوبے کی تکمیل جلد یقینی بنائی جائے۔ انھوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کی تکیمل سے 2027 تک فجیرہ کے راستے تیل برآمد کرنے کی صلاحیت دگنی کی جا سکے اور اس طرح متحدہ عرب امارات کو آبنائے ہرمز کا متبادل مل جائے گا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات پہلے ہی حبشان-فجیرہ پائپ لائن کے ذریعے یومیہ تقریباً 18 لاکھ بیرل خام تیل آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر بحیرہ عمان تک پہنچا رہا ہے جب کہ اس نئی پائپ لائن سے یہ صلاحیت مزید بڑھ جائے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکا-اسرائیل کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش نے عالمی توانائی منڈیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل تجارت کا 25 فیصد حصہ گزرتا ہے۔ خلیجی ممالک میں صرف متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے پاس ہی ایسی پائپ لائنیں موجود ہیں جو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے خام تیل برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ عمان کو بحیرہ عمان تک براہِ راست رسائی حاصل ہے۔ایک اور وزیر مستعفی؛ کیا برطانوی وزیراعظم کا اقتدار ڈوب رہا ہے؟
