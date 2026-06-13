ایرانی سفارتخانے نے نئی دہلی میں بھارتی میڈیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران میں راشن کی قلت کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت خبریں نشر کرنا بند کرے۔
نئی دہلی: ایران ی سفارتخانے نے بھارت ی میڈیا کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانا فوری بند کرے۔ سفارتخانے کے جاری کردہ ہنگامی بیان میں بھارت ی میڈیا کی جانب سے ایران میں راشن کی قلت کی رپورٹس کو یکسر مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹس بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ سفارتخانے نے واضح کیا کہ ایران میں صدر کی مضبوط قیادت میں تمام بنیادی اور ضروری اشیاء کی فراہمی نہ صرف مکمل طور پر بحال ہے بلکہ انتہائی مستحکم بھی ہے اور ملک میں کسی قسم کی قلت موجود نہیں ہے۔ بھارت ی میڈیا پر الزام لگایا گیا کہ وہ مسلسل غلط رپورٹنگ کر رہا ہے اور اپنے ایران مخالف ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے جان بوجھ کر غیر معتبر اور مشکوک ذرائع کا استعمال کر رہا ہے جو کہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایران ی سفارتخانے نے بھارت ی میڈیا ہاؤسز کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی من گھڑت اور دشمنی پر مبنی خبریں نشر کرنے سے قبل حقائق کی تصدیق کریں اور ایسے غیر معتبر ذرائع پر انحصار کرنا بند کریں جن کا مقصد صرف خطے میں سنسنی پھیلانا اور ایران کے تشخص کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس وارننگ کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھارت ی میڈیا کیوں ایران کے خلاف اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے؟
کیا اس کے پیچھے کوئی خاص سیاسی ایجنڈا ہے یا یہ محض غفلت کا نتیجہ ہے؟
ماہرین کے مطابق بھارت اور ایران کے تعلقات تاریخی طور پر مختلف مراحل سے گزرے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، توانائی اور علاقائی سلامتی جیسے شعبوں میں گہرے تعلقات ہیں۔ اس لیے ایسی خبریں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے بارہا زور دیا ہے کہ ملک میں معاشی صورتحال مستحکم ہے اور عوام کو تمام ضروری سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے بھارتی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں پیشہ وارانہ معیار کو برقرار رکھے اور کسی بھی خبر کی تصدیق کے بعد ہی اسے شائع کرے۔ اس واقعے نے بین الاقوامی میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ کس طرح کچھ میڈیا ادارے سنسنی خیز خبروں کی خاطر حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ایران نے اس ضمن میں عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ واضح رہے کہ ایران اور بھارت کے درمیان گزشتہ کچھ سالوں میں تعلقات میں بہتری آئی ہے اور دونوں ممالک مختلف علاقائی مسائل پر تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی خبریں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو کمزور کر سکتی ہیں اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کی فوجی حکمت عملی دفاعی ہے اور آبنائے ہرمز پر اس کی موجودگی خطے میں امن و استحکام کے لیے ہے۔ ایران نے معاہدے کی شرائط لیک ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے بین الاقوامی اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ سفارتخانے نے مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا ذمہ داری سے کام لے۔ اس تناظر میں بھارتی میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایران کے بارے میں متوازن اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آ سکے۔ یہ بھی خیال رہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایران پر بعض پابندیاں عائد ہیں، لیکن ایران نے ان پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس لیے بھارتی میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف منفی خبروں سے گریز کرے اور تعمیری صحافت کو فروغ دے
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