ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول پر امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ موقف

صدر ٹرمپ نے شاہی عشائیے میں کہا کہ بادشاہ چارلس بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں نے برسوں سے اس بات پر زور دیا ہے کہ تہران کو جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنے چاہئیں۔
برطانیہ اور امریکہ دونوں نے برسوں سے اس بات پر زور دیا ہے کہ تہران کو جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنے چاہئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ انہوں نے امریکی ریاستہائے متحدہ میں شاہی مہمان کے لیے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک رسمی عشائیے میں تبصروں کے دوران مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے پیچیدہ موضوع کو اٹھایا۔ یہ تقریب چار روزہ دورے کے دوسرے دن منعقد ہوئی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے کشیدہ وقت میں ہوئی، ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر پر ایران جنگ میں مدد نہ کرنے پر بارہا تنقید کی تھی۔ ٹرمپ نے عشائیے میں کہا کہ ہم اس وقت مشرق وسطیٰ میں کچھ کام کر رہے ہیں، اور ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس خاص مخالف کو فوجی طور پر شکست دے دی ہے، اور ہم کبھی بھی اس مخالف کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چارلس مجھ سے اس معاملے پر اور بھی زیادہ اتفاق کرتے ہیں۔ بعد میں ٹرمپ کے تبصروں کے جواب میں چارلس نے ایران یا جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں ہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے سے ٹرمپ کے عشائیے کے تبصروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے رائٹرز کو بکنگھم پیلس کی طرف اشارہ کیا، جس نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ کانگریس سے پہلے ایک خطاب میں، چارلس نے ایران جنگ کا براہ راست ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید کا حوالہ دیا، یوکرین کی روس کے ساتھ جنگ میں امریکی مدد کی اہمیت اور تنہائی پسندی کے خطرات کو اجاگر کیا۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں نے برسوں سے اس بات پر زور دیا ہے کہ تہران کو جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنے چاہئیں۔ تہران، جس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، ہتھیاروں کی تلاش سے انکار کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کو پر امن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تیار کرنے کا حق ہے، بشمول اینریچمنٹ، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے ایک فریق کے طور پر۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ٹرمپ نے فتح کا اعلان کرنے پر ایران کس طرح ردعمل ظاہر کرے گا۔ شاہی عشائیے کے دوران بادشاہ چارلس نے ٹرمپ کا مذاق اڑایا۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران امن مذاکرات کے درمیان ہرمز میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان 'تباہی کی حالت' میں ہے۔ حالیہ برسوں میں، ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی برادری میں گہری تشویش پائی جاتی رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہئیں۔ اس موقف کی بنیاد یہ ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے خطے میں عدم استحکام بڑھے گا اور عالمی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ امریکہ نے ایران پر جوہری ہتھیار وں کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پر امن مقاصد کے لیے ہے، جیسے کہ بجلی پیدا کرنا اور طبی مقاصد کے لیے ریڈیوآئسوٹوپس تیار کرنا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے (NPT) کا پابند ہے اور اسے پر امن جوہری ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کا حق حاصل ہے۔ تاہم، امریکہ اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران کے اقدامات NPT کی روح کے خلاف ہیں۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان میں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ایک اہم مخالف کو شکست دے دی ہے اور وہ کبھی بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بادشاہ چارلس اس معاملے پر ان سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں۔ تاہم، بادشاہ چارلس نے خود اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے اور خطے میں دہشت گردی کی حمایت کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری کر لی ہے۔ ایران نے امریکہ کے اقدامات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھے گا۔ حالیہ دنوں میں، ہرمز کی آبنائے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جو دنیا کے تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں نے اس علاقے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے، جس سے تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امن مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور خطے میں اپنی سرگرمیوں کو کم کرنا ہوگا۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کو پابندیاں ہٹانی ہوں گی اور جوہری معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ اس صورتحال میں، برطانیہ کا موقف امریکہ کے ساتھ مل کر ہے اور وہ ایران پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے.
