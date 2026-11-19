ایران نے امریکی بیسوں پر حملے کی تصدیق کی اور خطے کے ممالک کو وارننگ جاری کردی
ایران نے امریکی فوجی بیسوں پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے خطے کے ممالک کو امریکی استعمال سے روکنے کا مشورہ دیا ہے۔
ایران کے وزارت خارجہ نے پیر کے روز واضح طور پر تصدیق کی کہ ایران ی مسلح افواج نے خطے میں موجود دو امریکی فوجی بیسوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ کارروائی امریکی فوجی کارروائیوں کے جواب میں کی گئی ہے جو ایران پر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے مطابق ان حملوں کا مقصد امریکی دفاعی نظاموں اور ڈرون لانچنگ پلیٹ فارمز کو تباہ کرنا تھا۔
حملوں کی تفصیلات اور ٹارگٹ
وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایرانی فوج نے العین السلم ایئر بیس کو نشانہ بنایا جو کویت میں واقع ہے۔ اس بیس پر موجود پیریٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ڈرون و میزائل لانچنگ یونٹس کو تباہ کیا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان بیسوں کو امریکی فوجی آپریشنز کے لیے لانچنگ پوائنٹس اور لاجسٹیکل سپورٹ سنٹرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
ایران نے اپنے اقدامات کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنا فطری حقِ خود دفاعی قرار دیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھیں۔ وزارت خارجہ نے زور دیا کہ ایران نے اپنی سرحدوں کے اندر ہونے والے حملوں کے ذرائع کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں۔
خطے کے ممالک کو انتباہ
ایران نے خطے کے تمام ممالک کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو امریکہ کے فوجی استعمال کے لیے دستیاب نہ کریں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اگر کوئی ملک امریکی فوج کو اپنے علاقے سے ایران پر حملوں کی تیاری یا انجام دینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔
ایران نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی قرارداد 3314 کے اینیکس میں شامل آٹیکل 3(f) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے علاقے کا استعمال حملے کے لیے خود حملے کے مترادف ہے۔ تہران نے الزام لگایا ہے کہ بعض خطے کے حکمرانوں نے ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کی لیکن امریکہ کے ایران پر حملوں کو نظر انداز کیا۔
کویت اور بحرین کا ردعمل
اس حملے کے فوری بعد کویت اور بحرین نے ایرانی فوجی سرگرمیوں کے جواب میں اپنی پوزیشن واضح کی۔ کویت نے ایرانی حملوں کو اپنی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے میزائلوں اور ڈرونز کے جواب میں اقدامات کیے۔ کویت کے فوجی حکام نے کہا کہ انہوں نے دشمنانہ ڈرونز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔
بحرین نے بھی اپنے علاقے میں امریکی موجودگی کے حوالے سے کشیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاط برتی ہے۔ یہ واقعات خطے میں جاری تنازعے کو مزید وسیع کرنے کا خدشہ پیدا کر رہے ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کو اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریاں نبھائے اور امریکہ کے اقدامات پر خاموشی برتنے سے گریز کرے۔
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