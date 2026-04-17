ایران کا جنگ بندی کا خیرمقدم، امریکا سے اختلافات برقرار؛ قومی مفاد اولین ترجیح

ایران نے لبنان میں جنگ بندی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے امریکا کے ساتھ مذاکرات کے امکان کے تناظر میں مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، تاہم جوہری پروگرام اور دیگر حساس معاملات پر اختلافات شدت برقرار ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ بیانات ایران کی جانب سے لچکدار رویے اور بامقصد مذاکرات کی خواہش کا برملا اظہار ہیں۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کو خوش آمدید کہا ہے، تاہم امریکا کے ساتھ اہم معاملات پر اختلافات کی خلیج بدستور گہرائی میں ہے۔
الجزیرہ کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر نے ایک حالیہ ملاقات میں پاکستانی وفد کو واضح کیا کہ اگرچہ امریکا پر عدم اعتماد اور ماضی میں معاہدوں کی خلاف ورزیوں کے تسلسل کے باوجود، ایران نے تعمیری بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے، جس میں اولین ترجیح ہمیشہ قومی مفادات کو حاصل رہے گی۔
اسی تناظر میں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کو سراہا اور اسے ایران اور امریکا کے درمیان پہلے سے موجود ممکنہ مفاہمت کے حوالے سے ایک مثبت اور حوصلہ افزا پیش رفت کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیشرفت تعلقات میں بہتری کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔
تاہم، زمینی حقائق اور جاری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان متعدد انتہائی اہم اور حساس معاملات پر شدید اور بنیادی اختلافات موجود ہیں۔ ان معاملات میں ایران کے جوہری پروگرام کا مستقبل، ممنوعہ یورینیم کے ذخائر کی مقدار اور ان کی محفوظ ترسیل، اور آبنائے ہرمز جیسے بین الاقوامی بحری راستوں کی سکیورٹی جیسے نازک اور پیچیدہ مسائل شامل ہیں جو ابھی تک حل طلب ہیں۔
اس کے علاوہ، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حدود اور خطے میں اس کے اتحادیوں اور تعلقات کا دائرہ کار بھی ایسے حساس نکات ہیں جن پر دونوں ممالک کے درمیان رائے اور پالیسیوں کا واضح اور گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔
ماہرین اور تجزیہ کار اس امر پر متفق ہیں کہ ان پیچیدہ مسائل کے تدارک اور کسی مستقل اور پائیدار حل تک پہنچنے کے لیے مسلسل، سنجیدہ اور تعمیری مذاکرات کا سلسلہ ناگزیر ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ ایران کی جانب سے مثبت اشارے اور لچکدار رویے سامنے آئے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی فہرست طویل اور متنوع ہے، جو کسی بھی حتمی اور جامع معاہدے تک پہنچنے کے عمل کو نہ صرف مشکل بلکہ انتہائی سست رفتار بنا سکتا ہے۔
اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق رائے نے خطے میں ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ اس ضمن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکا اپنی مخصوص ‘اسرائیل فرسٹ‘ پالیسی سے رجوع کرتے ہوئے ماضی کے معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ جبکہ ایران کا موقف ہے کہ امریکا کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔
