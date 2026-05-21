ایران: امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد سخت ردعمل، جدید ہتھیاروں کا استعمال ممکن نہیں، اور امریکا کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا

ایران نے امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جو اب تک میدان جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ایرانی عسکری ذریعے نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مقامی سطح پر جدید دفاعی اور حملہ آور ہتھیار تیار کیے ہیں جن کا ابھی تک عملی استعمال یا تجربہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی ذریعے نے کہا کہ اگر امریکا کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایران اس بار تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہر قسم کی ممکنہ کشیدگی کیلئے مکمل طور پر تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا کہ دفاعی ساز و سامان یا عسکری صلاحیت کے حوالے سے ایران کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں اور ملک اپنے دفاع کیلئے مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی اور مغربی حکام ایران کی عسکری صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر مسلسل تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران کا مؤقف ہے کہ اس کا دفاعی پروگرام مکمل طور پر ملکی سلامتی کیلئے ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطی٦ میں ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز اور خلیجی خطے کی سلامتی کے حوالے سے عالمی خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔نیتن یاہو ایران کیساتھ وہی کچھ کریں گے جو میں چاہوں گا؛ ٹرمپ کی نئی دھمکیعالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی؛ امریکی خام تیل بھی سستا ہوگیاخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
ایران نے امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جو اب تک میدان جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ایرانی عسکری ذریعے نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مقامی سطح پر جدید دفاعی اور حملہ آور ہتھیار تیار کیے ہیں جن کا ابھی تک عملی استعمال یا تجربہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی ذریعے نے کہا کہ اگر امریکا کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایران اس بار تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہر قسم کی ممکنہ کشیدگی کیلئے مکمل طور پر تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا کہ دفاعی ساز و سامان یا عسکری صلاحیت کے حوالے سے ایران کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں اور ملک اپنے دفاع کیلئے مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی اور مغربی حکام ایران کی عسکری صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر مسلسل تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران کا مؤقف ہے کہ اس کا دفاعی پروگرام مکمل طور پر ملکی سلامتی کیلئے ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطی٦ میں ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز اور خلیجی خطے کی سلامتی کے حوالے سے عالمی خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔نیتن یاہو ایران کیساتھ وہی کچھ کریں گے جو میں چاہوں گا؛ ٹرمپ کی نئی دھمکیعالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی؛ امریکی خام تیل بھی سستا ہوگیاخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
ایران نے امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جو اب تک میدان جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ایرانی عسکری ذریعے نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مقامی سطح پر جدید دفاعی اور حملہ آور ہتھیار تیار کیے ہیں جن کا ابھی تک عملی استعمال یا تجربہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی ذریعے نے کہا کہ اگر امریکا کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایران اس بار تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہر قسم کی ممکنہ کشیدگی کیلئے مکمل طور پر تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے واضح کیا کہ دفاعی ساز و سامان یا عسکری صلاحیت کے حوالے سے ایران کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں اور ملک اپنے دفاع کیلئے مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی اور مغربی حکام ایران کی عسکری صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر مسلسل تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں، جبکہ ایران کا مؤقف ہے کہ اس کا دفاعی پروگرام مکمل طور پر ملکی سلامتی کیلئے ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطی٦ میں ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز اور خلیجی خطے کی سلامتی کے حوالے سے عالمی خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔نیتن یاہو ایران کیساتھ وہی کچھ کریں گے جو میں چاہوں گا؛ ٹرمپ کی نئی دھمکیعالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی؛ امریکی خام تیل بھی سستا ہوگیاخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
Iran US Fogji Karroayee New Hattiar Possible Conflict Defensive Hattiar Military Strength Tolerance Tension Nitin Yaho Trumps Threat Oil Prices Pakistan